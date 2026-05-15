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APEC婦女經濟論壇 經濟部次長分享育嬰留停彈性化

中央社／ 台北15日電
APEC婦女與經濟論壇（WEF）15日在中國上海舉行，經濟部次長江文若率團出席，並分享台灣今年推動的育嬰留停照顧彈性化制度。行政院提供／中央社
APEC婦女與經濟論壇（WEF）15日在中國上海舉行，經濟部次長江文若率團出席，並分享台灣今年推動的育嬰留停照顧彈性化制度。行政院提供／中央社

APEC婦女與經濟論壇（WEF）今天在中國上海舉行，經濟部次長江文若會中分享台灣推動育嬰假可按「日」請、家庭照顧假則可按「小時」請的育嬰留停照顧彈性化制度，且實證有效帶動男性分擔家庭照顧工作。

行政院晚間透過新聞稿表示，江文若率團出席WEF，她會中呼應今年度高階政策對話會議（HLPD）主題「促進女性經濟賦權，共創亞太繁榮」，針對女性就業與創業、數位與智慧科技及綠能與減碳等分享台灣政策並與APEC各經濟體交流。

談到女性就業與創業部分，江文若提到，台灣今年推動育嬰留停照顧彈性化制度，育嬰假可按「日」請、家庭照顧假則可按「小時」請，使勞動職場更為友善，且政策推出後，近半數申請者為男性，顯示政策有效帶動男性分擔家庭照顧工作。

江文若也說明，台灣全面支持各領域女性專業發展，且針對不同階段的女性創業者提供整合性輔導措施與補助，2024年台灣中小企業女性負責人占比達38%；而新設的中小企業中，女性企業主比例更高達40%。

在數位與智慧科技部分，江文若表示，台灣從國中小學階段起，即致力於啟發女學生對科學、技術、工程與數學領域（STEM）的學習興趣等，且今年起施行的「人工智慧基本法」，推動重點除人工智慧創新合作外，也包含相關權益保障。

至於綠能與減碳，江文若強調，除了政府協助人才培育外，目前離岸風電產業企業中，有女性高階主管的企業達95%，顯示女性已成為台灣驅動綠色轉型的重要領導力量。

育嬰假 APEC WEF 行政院

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