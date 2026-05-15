面對台海局勢 婦援會調查：逾8成社工認為需有應對戰爭創傷訓練

近年台海局勢升溫，全球戰爭與災難也頻傳。婦女救援基金會今公布「戰爭前的社工韌性與需求線上調查」指出，在戰爭環境下仍有78.12%的社工表示「在有條件下仍願意從事社會工作」，但目前社工體系對因應戰爭可能會發生的訓練準備不足，高達67.17%受訪者從未受過相關教育訓練。逾8成社工認為，有必要接受戰時心理急救與戰時社工角色功能等相關訓練。

婦援會於2026年3月11日至5月4日以網路問卷方式進行，共回收1070份問卷，扣除無效樣本後，取得1051份有效問卷，調查對象包含現職社工與準社工人員。受訪者以女性為主，占79.35%；年齡則以31至40歲最多，占33.68%，其次為41至50歲，占26.26%。

調查發現，受訪社工對於「台灣未來會發生戰爭」的評估平均分數達5.65分（滿分10分），顯示社工群體普遍認為戰爭風險不可忽視。進一步詢問「若發生戰爭最擔心的問題」，前五項依序為「空襲、槍戰隨時發生」83.63%、「物資搶奪與肢體暴力」82.59%、「物資缺乏」77.35%、「醫療與藥物缺乏」72.40%、「恐懼、恐慌與創傷壓力症候群」69.84%。

調查也顯示，即使在戰爭環境下，仍有78.12%的社工表示「在有條件下仍願意從事社會工作」，另有10.47%認為「完全可以」。然而，多數受訪者強調，前提必須包括「工作地點具備基本人身安全維護」88.79%、「家人安全獲得保障」79.66%，以及「接受戰前專業訓練」67.24%。

調查也反映出，台灣目前社工體系對因應戰爭可能會發生的訓練準備仍不足。高達67.17%的受訪者從未接受過任何與戰爭相關的教育訓練；而社工最期待的課程包括「戰時心理急救方式」81.26%、「戰時社工角色與功能」80.30%、「戰時暴力處理與醫療因應」75.64%，以及「創傷知情與替代性創傷處理」72.98%。

婦援會表示，面對可能的戰爭風險與大型災難，社工不只是災後重建的重要角色，更是可能在第一線提供救援、安置、心理支持輔導、生活關懷與資源等，不可或缺的專業人力。政府目前雖推動全社會防衛韌性政策，但對於社工專業體系的戰時準備與韌性建構仍明顯不足。

婦援會呼籲政府應儘速將社工、心理等助人者和機構納入全社會防衛韌性政策架構，建立進行戰爭前、發生戰爭和戰爭後重建的社工角色定位、專業訓練制度與安全支持機制，以及「平時轉戰時」、「戰時轉平時」社會工作各服務領域的指引。同時，從國外文獻發現，戰時女性、兒少容易遭到或目睹各種性別暴力對待，政府也應盡快擬定戰時委託辦法，才能投入救援、輔導治療行列。