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防颱整備跨部會啟動 內政部整合「12組原民特搜隊」今成軍

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部長劉世芳致詞時表示，災害應變除跨部會、誇域合作外，本次活動另項重要主軸是強化「在地力量」，如今非常快速整合12組原民特搜隊，共216位隊員，原民地區特搜隊將能提升山區自主救援能力。記者張曼蘋／攝影
內政部長劉世芳致詞時表示，災害應變除跨部會、誇域合作外，本次活動另項重要主軸是強化「在地力量」，如今非常快速整合12組原民特搜隊，共216位隊員，原民地區特搜隊將能提升山區自主救援能力。記者張曼蘋／攝影

隨著極端氣候與複合型災害頻傳，內政部今宣布原民特搜隊正式成立，內政部長劉世芳致詞時表示，災害應變除跨部會、誇域合作外，本次活動另項重要主軸是強化「在地力量」，如今非常快速整合12組原民特搜隊，共216位隊員，原民地區特搜隊將能提升山區自主救援能力。

內政部今舉辦「115年防颱整備記者會」，劉世芳、教育部長鄭英耀、原民會主委曾智勇（Ljaucu‧Zingrur）、消防署長蕭煥章等人皆出席，宣布新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣共12個原住民族地區特搜隊成軍，希望結合原住民族部落在地智慧、地形熟悉優勢與專業救災訓練，建構具備即時應變能力的在地搜救力量。

原住民族地區特搜隊今年3月啟動訓練，為強化原鄉部落在地自救能力、發揮在地知識與地形熟悉優勢、提升偏遠地區災害應變效率，216人的原住民族比率超過9成；人員招募上也優先以具巡山員、消防、防災士、國軍特戰或醫療背景的義消為主。

特搜隊除須接受地圖判讀、山域搜救、緊急醫療救護等課程，每年也需接受至少一次有轄區特性，且每次不得低於8小時的義消訓練；同時隊員也必須通過專業醫師針對高山救援能力的體檢評估合格，才能執行山域搜救。

原民會主委曾智勇表示，每次颱風幾乎都會拜訪原民地區，不管颱風從哪裡來，都會經原民地區，因原民是上帝特別揀選的孩子，都會很堅強的面對災難，但現在的災難越來越嚴重，也越來越不確定，目前內政部的團隊協助充實設備，也挑選特搜隊，加入救災及復原行動。

劉世芳指出，特別感謝各部會、中央與地方及政府與民間攜手合作、跨域整合，在災害應變工作上共同守護國人安全。本次活動另一項重要主軸則是強化「在地力量」，透過結合原鄉部落的在地知識與專業搜救訓練，進一步提升偏遠山區第一線自主救援與災害應變能力。同時，也感謝民間企業捐贈250套專業裝備，展現企業社會責任，與政府共同厚植搜救能量及後勤支援量能。

劉世芳指出，目前有登記的防災士證照為13萬多人，今年朝20萬人邁進，展現「自救、救人跟救他」的精神；同時民間已成立190幾個「台灣社區緊急應變隊」（T-CERT），今年會再增加近100組。

另外，劉世芳今也特別向泰國貿易經濟辦事處代表文那隆提出建議，若在台灣工作的泰籍人士有意願參與防災訓練，將樂意開設「泰語防災士專班」，希望讓更多在台外籍人士共同參與防災工作，提升整體社會防災韌性。

內政部今宣布原民特搜隊正式成立。記者張曼蘋／攝影
內政部今宣布原民特搜隊正式成立。記者張曼蘋／攝影

內政部今跨部會舉辦「115年防颱整備記者會」，強調防颱整備包含氣象預警、災害應變、坡地治理、河川管理、跨域合作、在地力量等不同面向。記者張曼蘋／攝影
內政部今跨部會舉辦「115年防颱整備記者會」，強調防颱整備包含氣象預警、災害應變、坡地治理、河川管理、跨域合作、在地力量等不同面向。記者張曼蘋／攝影

劉世芳 鄭英耀 內政部 曾智勇

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