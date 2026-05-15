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外交部歡迎以色列市長團 吳志中感謝以國長期支持

中央社／ 台北15日電
外交部政務次長吳志中。圖／中央社
外交部政務次長吳志中。圖／中央社

外交部政務次長吳志中昨天午宴歡迎由以色列全國市政府聯盟副主席暨貝特雁市長布洛特率領的「以色列市長訪問團」一行4人訪台，吳志中表示，台以兩國皆在困難與挑戰中成長茁壯，感謝以色列長期以來對台灣的支持。

外交部下午發布新聞稿指出，貝特雁（Bat Yam）市長布洛特（Tzvika Brot）所率領的「以色列市長訪問團」，訪團成員包括里雄萊錫安（Rishon LeZion）市長金斯特利（Raz Kinstlich）、埃梅克赫費爾（Emek Hefer）市長紹爾（Galit Shaul）及貝特雁市國際關係主任坎迪蒂（Mor Kanditi）。

吳志中致詞歡迎以色列市長團訪台，並表示台以兩國皆在困難與挑戰中成長茁壯，感謝以色列長期以來對台灣的支持，盼訪團此行與台北市與台南市交流成果豐碩，更深入了解我國地方政府運作模式，並進一步探索更多地方合作機會。

吳志中並強調，台灣議題與全球利益緊密相連，台灣今日的發展與成就，均有賴政府及人民在各種關鍵時刻做出的重要決策，未來台灣也將持續與民主夥伴及理念相近國家深化合作關係，並歡迎更多以色列友人來台交流互動。

布洛特感謝台灣政府邀請，並表示此次訪台收穫豐富，所見所聞可為未來推動雙邊合作的參考，訪團包括他在內的3位市長，所屬城市均曾遭受伊朗攻勢波及，感謝台灣政府及駐以色列代表處第一時間前往受創城市進行慰問並提供協助，充分展現台以雙方深厚且真摯友誼。

布洛特提到，台以共享民主、言論自由等核心價值，已為雙邊合作奠定良好基礎，盼未來兩國地方層級的交流持續深化，更進一步拓展至更高層次。

外交部指出，近年台以雙邊持續攜手在新創科技、民主供應鏈韌性、農業、衛生醫療及學術交流等領域合作，已簽署逾36項合作協議及備忘錄，未來台灣將在既有良好的基礎上，持續拓展並深化台以各領域合作夥伴關係。

以色列 吳志中 外交部 台灣

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