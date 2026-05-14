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郵輪消費爭議政院拍板船票金額須標示、禁任意變更航程

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

為減少郵輪消費爭議，行政院副院長鄭麗君14日主持行政院消費者保護會議時拍板通過「郵輪船票服務定型化契約規範」，包含明定郵輪公司須清楚標示船票金額、航程開始前旅客如因故不能參加得變更為第3人參加，及禁止航程任意變更等。

郵輪商品服務內容多元，且常透過不同通路銷售，過去容易產生契約相對人、服務範圍、費用項目及航程異動責任不明等消費爭議，鄭麗君今天主持「行政院消費者保護會第98次會議」時，拍板交通部擬訂的「郵輪船票服務定型化契約應記載及不得記載事項」，並請交通部依法公告新規範。

政院說明，「郵輪船票服務定型化契約應記載及不得記載事項」規範適用於以台灣為主要攬客市場且在台銷售，並以台灣為母港營運的郵輪，明確定義郵輪公司與旅客為契約當事人。

其餘重點方面，政院表示，定型化契約中明定郵輪公司須清楚標示船票金額，不得變相加價，藉以讓價格與資訊透明化；航程開始前，旅客如因故不能參加，得變更由第3人參加，郵輪公司非有正當理由不得拒絕；因可歸責於郵輪公司的事由，致航程未依約定進行者，旅客就其時間的浪費，得請求賠償。

另外，定型化契約也規範禁止航程任意變更，業者除有不可抗力或不可歸責事由外，不得任意變更航程，如有任意變更航程，則依所定退費及賠償機制辦理，以保障旅客權益。

鄭麗君也提醒交通部應以多元方式加強宣導相關內容，並適時辦理查核及成立處理小組處理爭議，期許透過法制化流程，能有效減少郵輪消費爭議，讓消費者購買郵輪船票更有保障、搭乘更安心。

鄭麗君 郵輪 行政院

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