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醫師加班費免稅今年無法適用 衛福部：最快6月發文國稅局、明年上路

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
為留住醫院主治醫師，衛福部健保署去年討論醫師加班費所得稅免稅措施。衛福部醫事司回應，今年5月底前會與國稅局開會最後討論，待與財政部討論完可行方案後，最快6月正式發文並由財政部發出正式函釋，明年5月將適用。本報資料照片
為留住醫院主治醫師，衛福部健保署去年討論醫師加班費所得稅免稅措施。衛福部醫事司回應，今年5月底前會與國稅局開會最後討論，待與財政部討論完可行方案後，最快6月正式發文並由財政部發出正式函釋，明年5月將適用。本報資料照片

護理人力流失，急診醫師爆發離職潮，為留住醫院主治醫師，衛福部健保署去年討論醫師所得稅中，加班費免稅措施，但今年確定無法上路。衛福部醫事司表示，將於5月底前與國稅局進行最後討論，待與財政部討論可行方案後，最快6月正式發文，再由財政部發出正式函釋，明年5月適用。

賴清德總統日前宣布三班護病比明年5月20日分階段實施，國民黨立委葉元之在臉書表示，不知道賴總統記不記得承諾過，為了留住醫師，今年報稅應實施「醫師加班費免稅」？既然護理師的憤怒能讓賴總統轉彎，現在是要逼醫師也上街頭嗎？衛福部長石崇良今年1月表示，已與財政部、行政院人事總處取得共識，最快今年5月報稅就可適用。

醫事司科長張舒婷說，今年國稅局已把相關報稅資料寄出，所以今年無法實行，不過先前就已請醫院準備加班費資料及班表，事後再交由各地方稅捐稽徵機關查核，醫師是不是實際上真的有這麼多加班時數、加班費實際多少。

張舒婷說，目前方案已規畫的差不多，現在已請財政部、行政院人事行政總處確認相關規畫是否符合規定，若5月底前開會確認完成，最快6月正式發文至財政部，請他們同意醫師加班費免稅，最後再由財政部發出函釋，才可確定明年正式施行。

至於目前私立醫院皆談妥，但公立及軍醫院尚未完成。張舒婷表示，公立醫院跟私立醫院方案不一樣，公立醫院因有公務人員相關法規，公職醫師加班費需符合各機關頒布加班費支給辦法，但目前普遍主治醫師沒有加班費制度，原因是現在為責任制，醫師幾乎不報加班費，若要適用規畫方案需進行修法。

張舒婷說，私立醫院則會直接發文至財政部以同意免稅，而公立醫院部分涉及公務員法規需要修法，軍人不是公務員，目前沒有列在加班費支給辦法，之前曾與軍醫局接洽，目前軍醫院醫師24小時待命沒有加班費，軍醫部分將自行研究相關獎勵或免稅機制。

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