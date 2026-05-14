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第四屆「埋下誠實的種子～永慶誠實徵文比賽」得獎名單揭曉 逾11,000件作品投稿 六都學子用文字書寫誠實力量

文／ 永慶慈善基金會 提供

第四屆「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」首獎名單。 圖／永慶慈善基金會 提供
第四屆「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」首獎名單。 圖／永慶慈善基金會 提供

由永慶慈善基金會主辦的第四屆「埋下誠實的種子～永慶誠實徵文比賽」日前公布成績，本屆徵件範圍擴及台北市、新北市、竹苗區（竹竹苗）、大台中區（中彰投雲）、台南市及高雄市共六大區域，吸引來自775所學校、11,287位學生響應投稿，透過文字分享生活中的誠實故事與感動經驗，充分展現全台學子對「誠實」這項核心品格的重視與認同。

永慶誠實徵文比賽自2023年開辦以來，徵件規模持續擴大，第一屆於雙北市舉辦，共有2,616位學生投稿；第二屆新增大台中區(中彰投雲)、高雄市，投稿數逼近6千件；第三屆再加入台南市，五都共收到逾萬件作品。四年來，累計超過3萬件作品，顯見誠實的種子正在全台各地發芽茁壯。

多所學校投稿逾百件 誠實種子散播全台

在資訊快速流動的時代，誠實、責任與同理心等核心素養愈顯重要。透過生活實踐與情境思辨的模式，鼓勵學生從自身經驗出發，思考誠實的意義。今年有20多所學校一次投稿上百件作品，讓學生經由書寫學習遭遇錯誤時、坦然面對的重要性。包括新北市板橋國中、新北市新埔國小、新竹市曙光國小、台中市國安國小、高雄市永芳國小等，更有超過500件作品投稿；其中新北市新埔國小及新竹市曙光國小各有30位以上學生獲獎，凸顯學校對品德與語文教育的用心。

永慶誠實徵文比賽共分成三組：國小中年級組、國小高年級組、國中組，各組各選出前5名及30名佳作，全台合計共選出630件優秀作品。在眾多參賽者中，也有不少一路和活動共同成長的「熟面孔」：台北市再興小學孫語暄同學連續四年投稿參賽、年年獲獎，今年再度獲得台北市區賽國小高年級組佳作；新北市五華國小的姚巧楹同學則分別在第一、二屆及本屆賽事中，都在新北市區賽名列前五；而高雄市永芳國小的李鎮國同學也連續三年投稿均獲得佳作。對這些學生們而言，誠實的書寫早已不只是一場比賽，而是在一次次回望生活與自我反思中，學習誠實面對自己的過程。

本屆徵文比賽評審團指出，今年大部分參賽同學的寫作能力皆屬中上，架構嚴謹，文字能力優秀，能說明能描寫，也能運用各種修辭技巧；優秀作品更能從生活題材中提煉深刻哲思，韻味悠長。評審也鼓勵未來參賽者跳脫慣用的名人典故，以親身經歷或社會觀察為論據，展現個人特色與真摯情感，更能深刻詮釋「誠實」的內涵，使文章脫穎而出。

誠實徵文比賽 讓品德教育與語文素養同步扎根

永慶慈善基金會董事長趙怡表示，永慶誠實徵文比賽邁入第四屆，如今獲得六大區域學校、學生及家長熱烈響應，許多學校長期投入參與，甚至有學生連年投稿、持續獲獎，顯示活動已從單一競賽形式，延伸為校園中持續性的寫作與品格學習歷程，有助於提升學生文字表達能力與敘事思辨能力。從作品中我們也觀察到，「誠實」已不再只是課堂中的價值宣導，而是孩子能夠結合生活經驗進行書寫與反思的重要主題。未來將持續透過徵文形式，鼓勵學生以文字記錄生活、表達思考，除了深化誠實價值，也使品德教育與語文素養能同步扎根。

為給予獲獎學生最直接的嘉勉與肯定，主辦單位將於5/23起，在六大賽區各自舉辦頒獎典禮，讓家長與學校能共同見證學生的學習成果與成長。各組前五名作品及完整得獎名單已於活動官方網站公開：https://event.udn.com/yccontest2026/winnerlist/，歡迎各界至官網瀏覽，一起感受孩子們用文字埋下的誠實種子，讓這股真誠的力量在更多人心中持續生根。

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