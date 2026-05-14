森崴能源嚴重虧損面臨下市 經部：不影響台電離岸風電二期

正崴旗下森崴能源子公司富崴能源承攬台電離岸風力發電第二期計畫，造成嚴重虧損，面臨下市。經濟部說，目前相關工程進度已逾96％，僅約3分之1的海纜、風機未完成安裝，台電已透過「監督付款」機制確保其他施工團隊如期獲得款項，達成計畫目標，不影響台電離岸風電二期。

森崴能源子公司富崴能源承攬台電「離岸風力發電第二期計畫-風場財物採購帶安裝案」，在採購發包期間因俄烏戰爭等因素造成通貨膨脹、升息等事由，造成虧損。雖然富崴能源向台電申請追加預算，台電日前同意支付新台幣55億5693萬3697元，仍無法改變虧損命運，台灣證券交易所昨天也公告，森崴能源自6月23日起將終止上市。

經濟部次長賴建信指出，台電公司與富崴能源公司締約後，履約過程有與與專業團隊做好相當的風險管控，並在第一時間掌握母公司森崴能源的財務狀況，且透過法律團隊提供意見，促進業主權益保障。

賴建信續指，目前工程進度已超過96%，僅剩約3分之1的海纜與部分風機尚未完成安裝。為確保計畫目標，台電已運用履約管理規則中的「監督付款」機制，確保其他施工團隊能如期獲得款項，盡速完成剩下約3%左右的進度，達成計畫目標。

賴建信最後強調，經盤點後，國內其他的離岸風電案場均進行順利，此單一事件不會影響台電離岸風電二期計畫的整體進度。經濟部對達成今年度的離岸風電發展目標仍有信心。