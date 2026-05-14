政院修法納管再生能源、熱能 用電大戶應設自用發電儲能設備

行政院會今日通過「能源管理法」部分條文修正草案，將再生能源與熱能納管、公開能源銷售統計資料，另增訂能源大用戶應設置自用發電及儲能設備，加強企業能源自給，並加重違法罰則，若能源大用戶未依規定設置合格能源管理人員，罰鍰上限提高至50萬元，公布名稱及事由。

此次修法有四項重點，第一，增訂公開能源銷售統計資料，主要是希望提升公共管理效能及推動能源合理有效運用，並制定因地制宜的節電計畫或策略。第二，增訂一定契約容量以上能源用戶應設置自用發電及儲能設備，目的在於強化我國能源用戶之能源自給能力，提升電網韌性、降低輸配線路損耗。

第三、授權地方政府得派員或委託專業機構或技師執行能源用戶查核，將有助於增加地方政府落實節能規定之執行稽查量能。第四，擴大經中央公告指定的特定能源產品管理 （如車輛使用的氫燃料）的授權範圍，完善能源產品與業務經營之法制環境，使業者有法可循。

此外，經濟部考量現行罰鍰金額偏低，難生嚇阻作用，修法高部分罰鍰金額上限，如能源大用戶未依規定設置合格能源管理人員，罰鍰從2萬至10萬元提高到10萬至50萬元，且針對有危害民眾或影響消費者權益的行為，如未依規定標示能源耗用量及其效率或標示不實，授權主管機關得公布違法廠商、業者之名稱及違法事由。

經濟部次長賴建信指出，修法聚焦行政透明、能源效率與實務需求。對於產業面帶動效果，主要在能源效率提升上，期藉修法讓用電量達到一定量的用戶，未來必須要設自發自用儲能設施，提升電網供電穩定與韌性，也希望用電大戶也能提出能源管理計劃，達成節能效果。

至於務實面需求管理，賴建信指出，由於新興能源發展相當多元，未來也將結合智慧化管理技術，包括去識別化公開行業別、區域別用電等資訊，協助業者在能源投資布局變化，但具體適用標準與數據，仍待修法完成後，再依授權訂定相關子法。