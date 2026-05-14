森崴能源6/23下市 經部：不影響台電離岸風電二期

正崴旗下森崴能源子公司富崴能源承攬台電離岸風力發電第二期計畫造成嚴重虧損，面臨下市壓力。經濟部今天表示，目前工程進度已超過96%，只有約1/3海纜、風機尚未完成安裝，台電也透過「監督付款」機制確保其他施工團隊如期拿貨款，並達成計畫目標，不會影響台電離岸風電二期。

森崴能源子公司富崴能源承攬台電「離岸風力發電第二期計畫-風場財物採購帶安裝案」，在採購發包期間因俄烏戰爭等因素造成通貨膨脹、升息等事由，造成虧損。雖然富崴能源向台電申請追加預算，台電日前同意支付新台幣55億5693萬3697元，仍無法改變虧損命運，台灣證券交易所昨天也公告，森崴能源自6月23日起將終止上市。

外界關注森崴能源若下市，會否影響離岸風力發電第二期計畫的完成，經濟部次長賴建信今天在行政院會後記者會時表示，台電與富崴能源公司締約後，在履約過程中都有與專業團隊做好相當的風險管控，並在第一時間掌握森崴能源財務狀況，且透過法律團隊提供法律意見，促進業主權利的保障。

賴建信說，富崴能源跟台電公司締約的工程進度目前為止已超過96%，只有約1/3海纜、風機尚未完成安裝，而台電公司在確保計畫目標達成的狀況下，也已運用履約管理相關規則中的「監督付款」機制，確保其他施工團隊可以如期拿到施工所需的貨款，儘速完成剩下約3%左右的進度，達成計畫目標。

賴建信強調，台電公司離岸風電二期的計畫目前不會受到這件事的影響，也持續施工中，且台灣今年離岸風電其他案場都進行得非常順利，台電對達成今年目標仍有信心。