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國軍桃園總醫院急重症醫療大樓啟用 總統提3期勉

中央社／ 桃園14日電

國軍桃園總醫院急重症醫療大樓今天啟用。總統賴清德出席提出3點期勉，盼往健康台灣目標前進，也提醒國防部和軍醫局在國家資源下提升全體國軍醫院設備和技能，不要畫地自限。

賴總統上午至桃園市龍潭區出席「國軍桃園總醫院急重症醫療大樓落成啟用典禮」，賴總統致詞時表示，急重症醫療大樓啟用後，國軍桃園總醫院已是準醫學中心，「能力更強、責任也更大」，因此有3點期勉。

賴總統說，第1點是不忘軍醫院的責任。軍醫是國軍健康的基石，也是國軍保存戰力最重要的關鍵，院方在簡報中也提到，國軍在真正地緣衝突時候應扮演的角色，基本上就是戰傷救護要持續加強。

賴總統說，第2點是血品供需，軍品供需的抽輸血站工程要如期如質完工；第3點則是各大醫院在有事情發生時，要知道如何應變、持續維護醫療服務量能，不能沒有應變計畫、無法發揮功能。

賴總統強調，要維持軍醫功能，也要能照顧好求診的一般民眾，要視軍眷如己，也要視民如親，持續精進醫療設備和醫療服務專業技能。

賴總統表示，希望國防部和軍醫局大力支持國軍醫院，不只是國軍桃園總醫院，而是全體國軍醫院，都要有計畫地提升設備儀器和專業技能，「有國家的資源協助，不要畫地自限」。

賴總統說，他是台灣第一個有醫師背景的總統，在歷屆總統承擔的重責大任之外，他額外希望結合醫界、社會各界，給台灣民眾健康扶持。

賴總統說，他在上任後推動健康台灣計畫，是希望國人在經濟發展進步之餘，能夠壽命更久、健康隨之多久，才不會失去生命意義。

賴總統指出，政府設定了幾個標準，首先是對癌症下手，對此提出癌症治療3箭面對癌症防治，包括擴大篩檢、邁向精準醫療，以及建立百億癌症新藥基金，此外針對三高防治也提出888計畫。

賴總統表示，國軍桃園總醫院未來不僅肩負起急重症的醫療，所有疑難雜症也沒有問題，對於國軍、軍眷和民眾來說，醫療的服務品質一定可以更上一層樓，一起往健康台灣目標前進。

國防部 國軍 賴清德

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