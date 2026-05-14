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偷拍頻傳 卓榮泰指示主動查核美容診所健身中心

中央社／ 台北14日電

台灣近日接連爆出醫美診所涉偷拍事件，行政院長卓榮泰今天表示，法務部、內政部警政署已成立專案偵辦加強查緝，也請部會與地方政府針對美容診所、美容院、健身中心、旅宿場所等醫療與消費場所展開主動查核，嚴禁不法。

醫美診所疑涉偷拍連環爆，行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會轉述，卓榮泰會中表示，法務部與內政部警政署已經成立專案偵辦，將依據刑法、個資法、醫療法等法規加強查緝不法偷拍行為，全力阻斷影像散布，也請地方政府要全力配合執行。

卓榮泰也要求，涉及隱私的消費與醫療場所絕不容許偷拍犯罪行為，請衛福部、運動部、交通部、經濟部、地方政府針對美容診所、美容院、健身中心、旅宿場所等展開主動查核，嚴禁不法。

他強調，侵犯隱私的偷拍行為偷拍零容忍，各部會應全力配合，保護個人隱私安全遵守個資法相關規範，公開場域有正當理由與需要留存錄影錄音影像必須公開標示、主動告知，且相關影像使用範疇與也要獲得消費者的同意。

朝野陸續建議特殊影像設備販售是否要推動實名制，卓榮泰今天則表示，特殊影像設備販售有多元情境與樣態需求，實名制能否有效防範犯罪行為，需要進一步研議，也請數發部研議相關法規是否有所不足，以及如何有效管制電商平台販售，並請業務相關主管機關釐清如何加強管理特殊影像設備施工廠商。

卓榮泰說，現在最重要是讓社會儘快瞭解偵辦過程、確保影像沒有外流讓民眾較為安心，政府會透過場域查核、研議法規補充來回應社會期待。

卓榮泰 李慧芝 偷拍

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