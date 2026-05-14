664億道安預算未解行人地獄 兒童交通傷亡數反增34%

明天是全國兒童安全日，時代力量黨主席王婉諭說，為了改善行人地獄的問題，政府編列664億元道安預算，然而兒童死傷人數不減反升，過去4年以來增幅約為34%，其中又以自行車事故最為驚人，她要求行政院訂定「2030年兒童交通零死亡、傷亡減半」的目標。

多個小黨組成的「台灣前進陣線」上午在立法院舉行「4年664億道安預算，兒童交通傷亡卻增加34%」記者會，要求行政院、交通部及內政部將「騎自行車的孩子」納入人本交通預算，並且依照兒童死傷率督導地方政府，訂定「2030年兒童交通零死亡、傷亡減半」的目標。

王婉諭指出，根據交通部最新統計，全國0至12歲兒童交通事故死傷人數，已經從2022年的9307人攀升至2025年的1萬2507人，4年以來增加超過3200人、增幅34%，所謂「人本交通預算」並未換來孩子的平安。

王婉諭說明，全國兒童安全日是為紀念健康幼稚園火燒車事件，當時選擇捨身救人殉職的老師林靖娟而設立，然而如今孩子最大的安全威脅，就是每天都在行走的馬路。為了改善行人地獄的問題，中央政府編列664億元預算，其中4年400億元的「永續提升人行安全計畫」已經執行200億元，兒童死傷人數卻依然不減反升。

王婉諭指出，過去4年以來，兒童交通死亡人數維持每年15至20人，受傷人數同樣不斷攀升，其中又以兒童自行車事故增加最為驚人，從4年前的 726人翻倍成長到去年的1620人，顯示在推動人本交通的同時，政府嚴重忽略騎腳踏車的孩子。

王婉諭再指，目前全國有21個縣市兒童交通死傷率上升，前五名分別為屏東、花蓮、嘉義、台東及宜蘭，至於六都則以台南、台中及桃園風險最高。

王婉諭表示，時代力量要對行政院提出三項訴求，首先是664億元人本交通預算必須納入「騎自行車的孩子」，其次是依照「兒童死傷率」督導地方政府，要求高風險縣市提出更積極改善計畫，最後則是提出明確減量目標，除了2030年行人零死亡，更要做到「兒童交通零死亡、傷亡人數減半」，還給孩子一條平安回家的路。