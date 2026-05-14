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詐欺人頭告誡戶獲不起訴撤銷無門 3937件陳情案網路交易仍被凍5年

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
國民黨立委王鴻薇、新北市議員林國春今舉行「求助無援！不起訴都沒用！反詐「告誡戶」制度恐殃無辜」記者會。圖／王鴻薇辦公室提供
國民黨立委王鴻薇、新北市議員林國春今舉行「求助無援！不起訴都沒用！反詐「告誡戶」制度恐殃無辜」記者會。圖／王鴻薇辦公室提供

為防堵詐欺人頭帳戶，政府自民國112年施行「洗錢防制法」告誡戶制度，但被列「告誡戶」者盡管最後經無罪或不起訴處分仍無法撤銷告誡，網路交易須凍結5年。立委王鴻薇、新北市議員林國春今舉行記者會，指告誡制度未訂定撤銷相關辦法，警政署已累積3937件無辜民眾陳情，呼籲相關單位應盡速研議改善。

出席記者會的施小姐表示，她在去年9月被加好友騙取投資，損失了42萬，報警後卻無法調到匯款資料，案件就這樣不了了之。11月，她認識了一位自稱網路反詐警察，稱有機會幫忙追回，最後卻發現是另起詐騙。未料，她被該詐騙犯匯7萬到帳戶後，就因此成為告誡戶。為此她花8萬聘請律師，因帳戶遭凍結，她的薪水不能匯入、郵局被管制，去匯款時也被問很多個人資訊。

王鴻薇表示，告誡戶最後常被證明是善意的第三者，跟詐騙集團無關係。根據警政署提供的資料，目前辦理人頭帳戶告誡處分書計有12萬4617件，警政署接獲民眾訴願及陳情件數就有3937件。

王鴻薇指出，告誡戶因涉及可疑資金金流，若有異議需在30天內提出訴願，但30天內很多司法調查還未結束，即便最後是無罪或不起訴，要撤銷告誡仍極為困難，因此受處分人訴願成功撤銷的比例僅約1％。她呼籲跨局處單位研擬出如何在告誡戶經無罪、不起訴處分後，可能撤銷告誡戶，讓其帳戶網路交易恢復正常。

林國春說明，告誡戶中八成是年輕人，他在新北市接獲不少陳情，多半是網路上賣東西，買方匯錢進帳戶，後來才發現買方匯入的錢是「詐騙所得」，民眾盡管沒有將自己的帳號、密碼給詐騙集團，卻成為「詐騙共犯」。換言之，只要「買賣雙方」其中一方是詐騙，另一方就可能因涉及金流而淪為告誡戶，而一旦列為「告誡戶」，帳戶網路交易全面凍結5年。很多當事人帳戶有幾百萬，卻因幾十塊的金額成為告誡戶，因此帳戶就這樣無法使用，不符合比例原則。

王鴻薇提醒，支持打詐是全民共識，但是「告誡戶制度」目前已經高達12萬多件，現行的制度下如有異議，行政處分需要30天訴願，司法訴訟程序曠日廢時根本不可能，民眾拿到「不起訴書」證明清白，卻沒有相關法規可以解除告誡戶。推究其原因，就是因為法規只有規定法務部、警政署與金管會研擬「告誡」的程序制度，卻無訂定「撤銷」相關辦法，建議相關單位應盡速研議相關制度，當帳戶持有人獲不起訴處分時，能夠解除告誡戶身份。

王鴻薇 洗錢防制法 林國春 詐騙 帳戶

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