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懂 AI 更要懂自己——臺大進修推廣學院開辦《AI時代人類的獨特性》，從心理學找回自我價值

文／ 臺灣大學進修推廣學院 提供

臺大進修推廣學院開辦《AI時代人類的獨特性》，從心理學找回自我價值。 圖／臺灣大學進修推廣學院 提供
臺大進修推廣學院開辦《AI時代人類的獨特性》，從心理學找回自我價值。 圖／臺灣大學進修推廣學院 提供

當AI不止能寫詩、作畫，甚至能成為人類的虛擬伴侶與心靈支柱時，讓人不禁思考：「若AI能做得更多更好，那人類還剩下什麼？」

在這個演算法充斥的時代，我們正處於一個重新定義：「人之所以為人」的關鍵時刻；面對AI浪潮，真正的競爭力，或許不在於讓人變得像機器一樣精準，而是在於如何「活得更像一個人」。

國立臺灣大學進修推廣學院「心理覺察」系列，將於115年6月7日推出重量級課程——《AI時代人類的獨特性：懂AI更要懂自己，找回無可取代的幸福》，特邀臺大心理學系葉素玲特聘教授親自規劃與授課，帶領學員從腦科學與心理學的角度，在AI世界裡，找回身心安頓的關鍵，以及每個人都無可取代的獨特性。

從被動到主動，掌握思考節奏

現代人將記憶外包給AI、將注意力轉交給演算法，我們付出的代價往往是認知主導權的喪失。

本課程透過四週的深度探索，讓學員在面對紛擾的資訊時，能系統化地找回核心價值：首先透過「重拾專注」剖析腦科學危機，學習如何奪回認知主導權；隨後進入「探索自我」，解析 AI 無法模擬的現象意識與親身經驗。接著轉向「連結情感」，學習 AI 無法取代的同理心、人際流動與主觀覺察力；最後落實於「實踐幸福」，結合正向心理學研究，在科技加速的未來中，找回身心安頓的節奏。

不只學AI知識，而是回歸人本找回生命真諦

其實，AI越強大，我們越需要回歸「人」的本質！

本課程強調，將嚴謹的科學研究，轉化為深刻的生命實踐，把焦點放在情感與關係的連結，探討為何AI能精準回應指令，卻無法取代人際互動的溫度。當我們懂得善用科技，了解與科技共處的真諦，AI 就不再是威脅、不再會產生集體焦慮，而是讓AI成為襯托人類獨特性的規劃工具。

未來，AI終將獲得人類的各種技能和認知能力，取代人類在勞力及智力上的大部分工作。然而，人類有AI所無法擁有的獨特性，以及個體間互相連結的意識；因此葉素玲教授擬運用正向心理學的理論分析，把對自我的理解，轉化為可以實際操作的方案，協助學員在AI充斥的時代，設計出一份更貼近自己、更有意義的人生方向。

如果你正處在科技焦慮中，渴望找回生活節奏、想更懂 AI，也更懂自己，並希望在未來世界，依然保有身而為人的優雅從容，該課程將能透過科學的心理學視野，讓人更泰然自若地擁抱 AI 時代的各種變化。只要讀懂心靈的密碼，就能在演算法時代活得更加精采從容。這不只是一門科技趨勢課，更是一場關於「人之所以為人」的深度探索，和一趟重新定義自我價值的療癒旅程。

【課程資訊】
課程名稱： AI時代人類的獨特性：懂AI更要懂自己，找回無可取代的幸福
授課教師： 葉素玲特聘教授（國立臺灣大學心理學系）
上課日期： 115年6月7日~7月12日(6月21日和7月5日不上課)
上課時間： 每週日上午9:00-12:00（共4次）
報名方式： 請至「臺大推廣教育網」或電洽 02-2362-0502*210游小姐

《AI時代人類的獨特性》https://reurl.cc/Q26ogb

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