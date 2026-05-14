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副總統出席傳奇女伶高菊花首映 感謝傳遞台灣故事

中央社／ 台北13日電

副總統蕭美琴今天晚間出席「傳奇女伶高菊花」紀錄片首映會，以行動支持本土紀錄片，她感謝紀錄片團隊透過電影傳遞台灣人的歷史，讓更多人得以了解這塊土地的故事，並再次提醒社會自由的珍貴，需要大家共同守護。

總統府晚間發布新聞稿，副總統觀影後分享心得時表示，高菊花原本要赴美國哥倫比亞大學接受醫學訓練，在當時的時代背景下實屬不易，後來因人生出現歷史轉折而失去機會，這也提醒大家，人生中很多事情都非理所當然，得來不易。

副總統指出，透過影片能感受到，高菊花人生中有許多難以面對的傷痛，直到晚年透過導演與團隊的訪問，才逐漸願意重新打開那些不堪回首的回憶，開始述說過去連家人也未必能充分理解的人生故事，大家才得以共同回憶這段過往。

副總統說，她要感謝紀錄片團隊透過不同的口述資料、家人訪談及國家檔案等資料，努力拼湊這段歷史，持續補足這段故事，讓大家能以不同視角認識這段過往。

她表示，高菊花在影片中吟唱的歌曲La Paloma令人深受觸動，這首歌相較多數拉丁歌曲的輕快與浪漫，帶有深沉悲傷的情感，或許是因為高菊花歌唱的人生階段，正是人生最苦難的時期，當時成為紓解壓力與情緒的重要出口。

她指出，紀錄片所陳述的故事是屬於台灣人的歷史，由很多生命故事拼湊而成，讓大家得以重新回顧這塊土地的過往。相信每個家庭、每個人的身邊，都可能存在著尚未被說出口的歷史；有些前輩因傷痛太深、不願面對或不敢重新提起，只能將記憶暫時封存在檔案或家庭之中。

副總統說，感謝導演及監製團隊透過影像分享這些片段，讓更多人理解屬於台灣人的故事，也感謝高菊花以堅強的生命態度走過人生低谷，在人生最後一段旅程當中，用堅強的心回憶過去、分享自身經歷，讓大家得以更加認識台灣這塊土地，並再次提醒大家，自由得來不易且極其珍貴。

蕭美琴 紀錄片 台灣人

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