遭醫界爆料放鳥衛福部 護師全聯會回應：盼共創美好未來

在全球高端資產配置重新洗牌的 2026 年，深耕台灣16年的「藏逸拍賣」將於5月30日至31日在華南銀行總行3樓舉辦春季拍賣會。本次拍賣除延續頂級珠寶與古董瓷器的優勢，更首創加入房地產拍品，並整合6月27日的張大千書畫專場，開展全資產佈局，以價值超過六億的拍品，為藏家建立「國際定價權」的投資組合。 首先在鑽石市場強勢回升的當下，頂級彩鑽成為對沖通膨的終極選擇。本次一顆1.01克拉的阿蓋爾艷彩粉彩鑽，將以4800萬底標拍出。而1.93克拉艷彩純藍彩鑽更以5800萬起拍受到矚目。 藏逸拍賣今年比照國際拍賣之標準，首推房地產拍品。此舉標誌著台灣拍賣市場邁入「全資產配置」新紀元，除了明清古瓷、珠寶字畫外，將房地產昇華至藝術典藏層級，展現全方位的高端資產配置。 佳士得今年春拍以1.74億港元成交「元青花圖罐」，證明市場對中國瓷器熱度不墜。本次推出的「清乾隆官窯五彩龍鳳碗」與「清光緒 粉彩黃地開光三陽開泰圖賞瓶」，精準對接全球收藏熱潮。至於書畫市場上，張大千手札曾於蘇富比創下1,400 萬港幣成交紀錄，證明名家信札的強大變現力。 「書畫與藝術」專場，將由張大千領銜渡海三

2026-05-14 00:00