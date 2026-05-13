聽新聞
0:00 / 0:00
遭醫界爆料放鳥衛福部 護師全聯會回應：盼共創美好未來
護病比入法塵埃落定，賴總統宣布明年5月起分階段實施。不過，醫界不具名人士向「中國時報」爆料，三班護病比入法前一日，護師公會全聯會代表缺席會議放鳥衛福部，加上全聯會上街陳抗，稱理事長陳麗琴「踹了衛福部長石崇良2腳」。面對指控，陳麗琴不願多談，僅表示，三班護病比已入法且確定實施日程，盼醫療體系間合作共創美好未來。
立法院院會通過「醫療法」修正案，賴清德總統12日正式宣布護病比116年5月20日實施，形同已塵埃落定。針對醫界部分人士強烈指控，陳麗琴低調不願多談，僅表示三班護病比既已入法，且已確定實施日程，期待醫療體系間合作，共創美好未來。
陳麗琴指出，期待未來醫界與護理界齊心共同為營造正向友善醫護職場努力，齊心維護病人安全及提升照護品質。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。