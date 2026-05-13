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民主基金會出席哥本哈根峰會 探討民主援助的未來

中央社／ 台北13日電

2026年哥本哈根民主高峰會12日正式開幕，台灣民主基金會受邀出席「民主援助的未來」場次，由副執行長盧業中出席。盧業中表示，在部分亞洲社會，當民主制度不能帶來經濟效益時，民眾往往就會對強人政治抱持希望，導致民主衰退。

台灣民主基金會受邀今天發布新聞稿指出，2026年哥本哈根民主高峰會（Copenhagen DemocracySummit）12日於皇家丹麥劇院正式開幕，峰會之主題為「在新世界秩（失）序中建立民主聯盟」（Building an Alliance of Democracies in a New World（dis）Order）」，探討民主國家應如何回應當前的國際變局。

總統賴清德昨天應邀在哥本哈根民主高峰會進行視訊演說，台灣民主基金會指出，基金會受邀出席「民主援助的未來」場次，由主辦方丹麥「民主聯盟基金會」執行長帕列羅－普萊斯納（Jonas Parello-Plesner）主持，盧業中等人出席與談。

盧業中指出，包括台灣在內，部分的亞洲國家已經準備好更積極投入民主支持的志業之中，亞洲國家的準備仍有相當的差異，主要呈現在組織架構以及自我認同等兩個面向；在組織架構方面，亞洲目前尚未有一個如同歐洲民主基金會（EED）的組織，能夠在資源募集與分配、民主推廣、及公民社會培力等議題上如此有效率。

盧業中提到，亞洲國家如台灣民眾，已經將民主印刻在DNA，形成自我認同，但並非每一個亞洲國家都已有如此的發展，在亞洲地區部分較重視實用主義的社會中，當民主制度不能帶來經濟效益時，民眾往往就會對強人政治抱持希望，導致民主衰退。

台灣民主基金會指出，當全球民主推廣進入新階段，本場次的與談者均同意在資源的分配上必須更具有戰略眼光，也要讓第一線的民主倡議者有更大的自主性與動能。

帕列羅－普萊斯納總結時也表示，正是由於各組織之間的合作，讓本次高峰會得以邀請到許多在第一線的倡議人士出席，共同交流對於民主與人權保障的看法。

盧業中 民主基金會 台灣民主基金會

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