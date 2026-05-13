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連兩年受邀「哥本哈根民主高峰會」 國民黨：深耕政黨外交、接軌國際

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨中央黨部。圖／聯合報資料照片
國民黨中央黨部。圖／聯合報資料照片

丹麥「民主聯盟基金會」舉辦的年度盛會「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）昨在哥本哈根舉行，國民黨由國際事務部副主任黃子銓代表出席，同逾百位全球政要針對當前世界局勢與全球民主發展進行廣泛討論。

此為國民黨連續兩年受邀出席該峰會，並為第三次派員共襄盛舉。國民黨表示，這不僅是國民黨連續兩年受「民主聯盟基金會」邀請派員參與，更是黨主席鄭麗文繼月初指派政策會副執行長陳以信出席「國際民主聯盟」（International Democracy Union, IDU）峰會後，國民黨在一個月內第二度現身國際民主峰會，要展現鄭麗文深耕政黨外交、讓國民黨接軌國際的決心。

會中，國民黨向與會政要傳達鄭麗文近日受CNN專訪所提出之「和平繁榮區域」構想，期待與世界攜手，共同打造和平的東亞，並隨之帶動繁榮的全球發展。

國民黨表示，作為地緣政治熱點，台灣必然成為峰會討論的焦點議題之一。國民黨向各國與會政要強調，台灣在半導體產業及供應鏈擁有高度重要的地位，因此「台海和平」不僅關乎台灣，更深遠地影響著全球高科技及經濟發展。

國民黨表示，作為負責任的政黨，將持續堅持「強化國防、持續對話維護和平、深化國際合作」三大方向，和世界交朋友，帶領台灣在多變的全球局勢中維持安全、穩定與繁榮。

國民黨指出，本屆哥本哈根民主高峰會邀集包含：丹麥總理Mette Frederiksen、格陵蘭總理Jens-Frederik Nielsen、美國前國家安全顧問John Bolton、日本前外交大臣河野太郎、加拿大前副總理Chrystia Freeland及逾百位全球政治領袖齊聚丹麥，會談觸及世界秩序重組、全球政治變局及AI科技與民主發展等議題。

丹麥 鄭麗文 陳以信

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