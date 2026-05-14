AI浪潮下全球財富重新分配 台灣藏逸拍賣首推山海豪宅與6億珠寶和張大千同場

圖／藏逸拍賣會提供

在全球高端資產配置重新洗牌的 2026 年，深耕台灣16年的「藏逸拍賣」將於5月30日至31日在華南銀行總行3樓舉辦春季拍賣會。本次拍賣除延續頂級珠寶與古董瓷器的優勢，更首創加入房地產拍品，並整合6月27日的張大千書畫專場，開展全資產佈局，以價值超過六億的拍品，為藏家建立「國際定價權」的投資組合。

清光緒 粉彩黃地開光三陽開泰圖賞瓶。 圖／藏逸拍賣會提供

左：清乾隆 官窯 青花纏枝蓮紋盤，中：清乾隆 官窯 五彩龍鳳碗，右：明萬曆 官窯 青花松下人物碗。 圖／藏逸拍賣會提供

首先在鑽石市場強勢回升的當下，頂級彩鑽成為對沖通膨的終極選擇。本次一顆1.01克拉的阿蓋爾艷彩粉彩鑽，將以4800萬底標拍出。而1.93克拉艷彩純藍彩鑽更以5800萬起拍受到矚目。

圖左: 1.93克拉 Fancy Vivid Blue GIA 艷彩純藍彩鑽裸石；圖右: 2.25克拉 巴西天然無燒PARAIBA帕拉依巴鑽石戒。 圖／藏逸拍賣會提供

藏逸拍賣今年比照國際拍賣之標準，首推房地產拍品。此舉標誌著台灣拍賣市場邁入「全資產配置」新紀元，除了明清古瓷、珠寶字畫外，將房地產昇華至藝術典藏層級，展現全方位的高端資產配置。

1.01克拉 Fancy Vivid Pink (1PR) ARGYLE 阿蓋爾艷彩粉彩鑽裸石。 圖／藏逸拍賣會提供

苗栗獅潭 敘暢山水 NT1,350萬。 圖／藏逸拍賣會提供

佳士得今年春拍以1.74億港元成交「元青花圖罐」，證明市場對中國瓷器熱度不墜。本次推出的「清乾隆官窯五彩龍鳳碗」與「清光緒 粉彩黃地開光三陽開泰圖賞瓶」，精準對接全球收藏熱潮。至於書畫市場上，張大千手札曾於蘇富比創下1,400 萬港幣成交紀錄，證明名家信札的強大變現力。

2顆共7.30克拉 哥倫比亞微油袓母綠鑽石耳環；9顆共12.43克拉 哥倫比亞祖母綠與彩寶鑽石套鍊。 圖／藏逸拍賣會提供

「書畫與藝術」專場，將由張大千領銜渡海三家、藍蔭鼎、董陽孜等前輩書畫家及當代藝術家草間彌生、鹽田千春等。

張大千 贈莊禹靈山水 NT880萬。 圖／藏逸拍賣會提供

藏逸拍賣首席拍賣官李承倫指出：「拍賣不只是交易，更是價值的重現。」全場保真拍賣會近 500 件精品，讓藏家能「收的安心，藏的放心」。

【2026藏逸春季拍賣會資訊】

5.30(六) 「中國瓷器與古翫」 台北 華南金控總行3樓

5.31(日) 「瑰麗珠寶與翡翠首飾」台北 華南金控總行3樓

6.27(六) 「書畫x藝術x寶石」桃園 侏羅紀博物館B1

線上鑑賞：auctionhouse.tw

尊榮預約：0901-322-558 / 0800-300-558