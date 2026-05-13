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賴總統哥本哈根峰會視訊演說 台灣可為世界做出貢獻

中央社／ 斯德哥爾摩13日專電

總統賴清德12日於丹麥哥本哈根民主高峰會進行視訊演說，演說中表示，台灣的民主對於區域的和平穩定以及在半導體與AI產業中提供民主供應鏈，可為世界做出很大貢獻。丹麥友台團體台灣角主席丹尼爾森表示，賴總統的演說讓歐洲知道台灣有能力為世界民主貢獻，也表明中國對台灣的實質威脅。

賴總統應丹麥「民主聯盟基金會」（Alliance ofDemocracies, AoD）邀請，以錄影方式於第9屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）發表演說。

今年哥本哈根民主高峰會聚焦格陵蘭、台灣以及烏克蘭所遭遇的威脅。主席拉斯穆森（Anders FoghRasmussen）於會中表示，民主高峰會的意義在於捍衛這些受到獨裁威脅的民主國家，而台灣正是其一。

他表示，台灣是個民主蓬勃發展的國家，也在世界科技產業扮演關鍵角色。台灣展現了民主自由的力量可以創造一個創新、繁榮、蓬勃的社會，這也是中國針對台灣的原因，因為台灣的自由，所以支持民主價值的人們更必須支持台灣。

賴總統的演說提到，上個月他原訂率團訪問史瓦帝尼，卻遭遇中國阻絕正常航線的行徑。這讓全球民主社群更清楚地看見，威權政權正企圖強加他們的規則於世界，甚至不惜打破國際慣例，將全球飛航安全與民航秩序作為政治施壓的籌碼。

他說，台灣身處第一島鏈關鍵位置，站在民主防線最前緣，台灣願意和國際社會分享應對威權勢力的經驗。他也表示，台灣領先全球的半導體與AI產業，是台灣與美國、日本、歐洲以及許多民主夥伴長期互信合作的成果。未來，台灣會繼續善用科技優勢，跟民主夥伴一起打造可信任、更強韌的民主供應鏈，為全球經濟的安全和繁榮做出更大貢獻。

賴總統在演說中也重申，台灣是主權獨立的國家，台灣人民有權利走向世界，也有能力貢獻世界。任何試圖孤立台灣的阻撓行為，都無法改變台灣參與國際社會的決心，台灣會繼續成為國際社會良善的力量，在世界上發光發熱。

長期關注台灣的丹麥友台組織台灣角（TaiwanCorner）主席丹尼爾森（Michael Danielsen）在賴總統的演說後對中央社表示，賴總統的演說很棒，特別是他提到台灣可以對世界的經濟與民主供應鏈有所貢獻。

丹尼爾森表示，台灣不再自認為是「小國」，這很重要，應該大聲且重複地說出來。他說，台灣是世界前20大經濟體之一，算是個大國，可以對世界有許多貢獻，賴總統演說釋放出這個重要訊息。

此外，他認為，賴總統在演說中也透過近期出訪受阻的例子，清楚的表明讓丹麥的與會者知道中國對台灣的威脅。

哥本哈根民主高峰會長期關注台灣民主，每年都會邀請高層級的台灣講者出席，今年是賴總統第2次受邀在峰會上演說。前總統蔡英文在2025年曾受邀親自到場出席並發表演說。

丹麥 賴清德 烏克蘭

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