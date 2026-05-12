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獨／探路躲懸崖 破碎岩石 鑿出通往壩區的路 搶在馬太鞍汛期前

聯合報／ 記者游昌樺 陳昱凱／花蓮專題即時報導
為搶在颱風季前完成馬太鞍溪流域中上游防砂設施，林保署花蓮分署今年一月起，沿馬錫山山腰開闢施工便道，全長約十五公里，預計六月初完工。沿著山體開設便道，就得突破堅硬地質，但沿路岩盤堅硬，機具施作困難，有時一天的進度只有二十公尺。記者游昌樺／攝影
為搶在颱風季前完成馬太鞍溪流域中上游防砂設施，林保署花蓮分署今年一月起，沿馬錫山山腰開闢施工便道，全長約十五公里，預計六月初完工。沿著山體開設便道，就得突破堅硬地質，但沿路岩盤堅硬，機具施作困難，有時一天的進度只有二十公尺。記者游昌樺／攝影

為搶在颱風季前完成馬太鞍溪流域中上游防砂設施，林保署花蓮分署今年一月起，沿馬錫山山腰開闢施工便道，全長約十五公里，預計六月初完工。這條路是重型機具進入馬太鞍溪壩區的唯一通道，但施工團隊面對的，除了得在梅雨季搶挖之外，幾乎是得在茂密樹林中，避過懸崖與峭壁，進而破碎岩石、鑿出通往壩區的路。

2025年9月底，光復洪災創花蓮，馬太鞍溪流域發生大規模崩塌，當時外界討論，為何不在潰決前派機具前往降挖？林保署花蓮分署集水區治理科長黎璧瑞表示，洪災初期曾評估直接沿河床開路，但河道巨石林立、深潭交錯，根本無法行進，最終改採沿山腰「距離河床一定高度以上」的路線，開設這條路寬四米半、可供施工機具以及重型車輛通行的施工便道。

採訪團隊四月初抵達便道的盡頭，當時進度約4.5公里，健達營造董事長周治宏表示，近期有三、四百公尺接連碰上岩盤，機具施作困難，加上東部山區午後多霧、梅雨季影響，有時一天工程進度只有二十公尺。而且，遇到懸崖無法直行，施工路線只能採Z字型繞行，沿途因此形成大量急彎。開挖出的岩料，就地填入路基，山坡邊的大樹則盡量保留，以穩定下邊坡。

走在機具更前方的，是探勘組的許仁傑。他每天的工作是判讀地形、確認前方是否適合開挖。許仁傑說，穿梭林間除了得閃過茂密藤蔓，還要隨時留意坡度變化，一旦出現岩盤峭壁，就得拉繩下切實地確認。「你從相機這樣看，看不出來，所以還是要實際下去走。」許仁傑每天上工八小時，為省去往返車程，有時直接睡在山上的簡易工寮。

馬太鞍溪流域殘餘土砂堆積量約達二點八億立方公尺，中游與崩塌區河道淤積率合計高達89%，在林班地交界的中游地段，河床抬升逾四十公尺。林保署評估，若不及早攔截，每逢降雨，大量土砂將沿河向下運移，威脅下游居民安全。

林保署計畫在馬太鞍溪橋起，往上游三公里處，接連設置三支防砂橫向構造物，搭配H型鋼固定，目標在颱風季前完成。黎璧瑞說，防砂壩的功能是「把大顆粒的石頭留在上游」，較細的顆粒再透過疏濬或自然疏沙往下游輸移，避免巨石隨洪流直衝下游的鋼便橋與沿岸堤防，降低水患風險。

根據林保署委託陽明交通大學推估，壩區在最極端情境下仍可能出現八百萬立方公尺的堰塞湖湖體。雖遠低於全盛期的九千一百萬方，但林保署表示，考量極端氣候降雨強度持續增加，仍不能輕忽對下游的潛在衝擊，多項防災措施將同步推進。

林保署花蓮分署今年一月起，沿馬錫山山腰開闢施工便道，全長約十五公里，預計六月初完工。這條路是重型機具進入馬太鞍溪壩區的唯一通道，但施工團隊面對的，除了得在梅雨季搶挖之外，幾乎是得在茂密樹林中，避過懸崖與峭壁，進而破碎岩石、鑿出通往壩區的路。記者陳昱凱／攝影
林保署花蓮分署今年一月起，沿馬錫山山腰開闢施工便道，全長約十五公里，預計六月初完工。這條路是重型機具進入馬太鞍溪壩區的唯一通道，但施工團隊面對的，除了得在梅雨季搶挖之外，幾乎是得在茂密樹林中，避過懸崖與峭壁，進而破碎岩石、鑿出通往壩區的路。記者陳昱凱／攝影

花蓮 馬太鞍溪 林保署

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