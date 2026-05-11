兩公約審查會今登場 人權會：續推改革接軌國際人權保障

兩公約第4次國家報告國際審查會議今天登場，國家人權委員會說，會朝符合巴黎原則的獨立國家人權機構方向持續努力、推動社會對話，也將持續以兩公約核心精神為基礎，推動各項制度改革，確保台灣人權保障接軌國際標準。

國家人權委員會透過新聞稿表示，人權會副主委紀惠容與委員高涌誠、鴻義章等人今天出席法務部舉辦兩公約第4次國家報告國際審查會議，與國際審查委員交流。

紀惠容指出，世界正面臨戰爭衝突、威權主義擴張、數位監控、氣候變遷以及人工智慧快速發展帶來的人權挑戰，人權會自2024年8月即啟動這次獨立評估意見撰寫工作，透過專家諮詢、民間團體交流與跨領域座談，廣泛蒐集社會意見，未來也將持續促進國際人權標準真正落實於公共政策與人民生活。

紀惠容接著就第3次國家報告審查結論性意見與建議中，涉及國家人權會的部分進行回應說明。此外，人權會認為，去年被刪除預算，人權會的財政獨立性與職權穩定性至關重要，應符合巴黎原則的要求，以確保法定職權有效行使。

高涌誠指出，台灣在禁止酷刑及監所人權保障等面向仍有精進空間。另家事移工及漁工未適用勞動基準法，建議將「ILO 188公約」及「ILO 189公約」國內法化，並明文規範遠洋漁船裝設Wi-Fi，及將遠洋漁工納入職業災害保險強制投保對象，以強化通訊權與社會保障。

鴻義章表示，目前多數原住民族文化政策由政府主導，原住民族在制度上處於被動位置，建議設立具法定地位的文化治理平台，強化部落實質參與及授權；另建議國家應深化公務員文化敏感度訓練。

針對國際審查委員於會議中關切人權會獨立性，以及死刑、迫遷與仇恨言論等議題。人權會回應，人權會目標仍是朝符合巴黎原則的獨立國家人權機構方向持續努力，並持續推動社會對話與公共溝通，深化各界討論；未來也將持續關注迫遷及仇恨言論規範等議題，推動制度改革。