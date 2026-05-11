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兩公約審查會今登場 人權會：續推改革接軌國際人權保障

中央社／ 台北11日電

兩公約第4次國家報告國際審查會議今天登場，國家人權委員會說，會朝符合巴黎原則的獨立國家人權機構方向持續努力、推動社會對話，也將持續以兩公約核心精神為基礎，推動各項制度改革，確保台灣人權保障接軌國際標準。

國家人權委員會透過新聞稿表示，人權會副主委紀惠容與委員高涌誠鴻義章等人今天出席法務部舉辦兩公約第4次國家報告國際審查會議，與國際審查委員交流。

紀惠容指出，世界正面臨戰爭衝突、威權主義擴張、數位監控、氣候變遷以及人工智慧快速發展帶來的人權挑戰，人權會自2024年8月即啟動這次獨立評估意見撰寫工作，透過專家諮詢、民間團體交流與跨領域座談，廣泛蒐集社會意見，未來也將持續促進國際人權標準真正落實於公共政策與人民生活。

紀惠容接著就第3次國家報告審查結論性意見與建議中，涉及國家人權會的部分進行回應說明。此外，人權會認為，去年被刪除預算，人權會的財政獨立性與職權穩定性至關重要，應符合巴黎原則的要求，以確保法定職權有效行使。

高涌誠指出，台灣在禁止酷刑及監所人權保障等面向仍有精進空間。另家事移工及漁工未適用勞動基準法，建議將「ILO 188公約」及「ILO 189公約」國內法化，並明文規範遠洋漁船裝設Wi-Fi，及將遠洋漁工納入職業災害保險強制投保對象，以強化通訊權與社會保障。

鴻義章表示，目前多數原住民族文化政策由政府主導，原住民族在制度上處於被動位置，建議設立具法定地位的文化治理平台，強化部落實質參與及授權；另建議國家應深化公務員文化敏感度訓練。

針對國際審查委員於會議中關切人權會獨立性，以及死刑、迫遷與仇恨言論等議題。人權會回應，人權會目標仍是朝符合巴黎原則的獨立國家人權機構方向持續努力，並持續推動社會對話與公共溝通，深化各界討論；未來也將持續關注迫遷及仇恨言論規範等議題，推動制度改革。

鴻義章 高涌誠 巴黎 人權 法務部

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