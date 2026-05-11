沒執勤卻月領6千…台鐵勞工董事吳長智涉詐領乘務加給80萬 遭檢廉約談

成立於1957年的「台灣五月畫會」，是推動台灣現代藝術發展重要團體之一；畫會以突破傳統、倡議「現代主義」為核心，透過抽象語彙與多元創新表現，帶動台灣畫壇走向多元開放；2026年適逢「台灣五月畫會」成立七十週年，60位畫會成員透過本次展覽期望呈現各自的藝術觀點與時代感知；尤其特別的是要求60位畫會成員都必須展出壹幅「自畫像」。

2026-05-11 16:30