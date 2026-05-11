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沒執勤卻月領6千…台鐵勞工董事吳長智涉詐領乘務加給80萬 遭檢廉約談

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導
台鐵公司勞工董事、台鐵企業工會秘書吳長智，遭爆利用職務之便詐領每月「乘務加給」6000元逾10年，累計金額近80萬元今遭檢廉約談。圖/聯合報系資料照片
台鐵公司勞工董事、台鐵企業工會秘書吳長智，遭爆利用職務之便詐領每月「乘務加給」6000元逾10年，累計金額近80萬元今遭檢廉約談。圖/聯合報系資料照片

台鐵公司勞工董事、台鐵企業工會秘書吳長智遭爆利用職務之便詐領每月「乘務加給」6000元逾10年，累計金額近80萬元，台北地檢署今指揮廉政署搜索、約談吳男及其謝姓女友，全案漏夜偵辦中。

據了解，檢廉今天依涉犯詐欺、偽造文書等罪，兵分六路搜索吳、謝2人住處、辦公室等相關處所，並通知2人到案說明。

吳長智日前遭爆料指稱，涉嫌利用工會職權耍特權，平日請公假、假日開車賺加班費，長期未執行「便乘乘務」工作，卻每月領取近6000元乘務加給，時間長達10年，累計詐領金額達近80萬元。

台鐵產業工會日前為此前往北檢按鈴控告吳男涉貪，並提出4項訴求。當時台鐵董事長鄭光遠回應，對此內部已啟動政風調查並告一段落，待完成相關程序後，將循政風體系報請檢廉偵辦。

台鐵 廉政署 工會

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