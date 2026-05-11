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梵蒂岡一名官員訪問台灣 路透：相當罕見

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慈濟舉行浴佛大典，恰逢慈濟基金會60周年，萬人齊聚於中正紀念堂廣場，一同祈福。聯合報記者曾原信／攝影
慈濟舉行浴佛大典，恰逢慈濟基金會60周年，萬人齊聚於中正紀念堂廣場，一同祈福。聯合報記者曾原信／攝影

（德國之聲中文網）梵蒂岡派遣一名官員前往台灣，出席佛教慈善團體慈濟基金會成立60周年的慶典活動。路透社認為，這是一次相當罕見的訪問，尤其考慮到教宗致力於改善與中國大陸關係這一因素。

台灣目前僅同12個國家保持正式的外交關係，梵蒂岡是其中之一，也是歐洲唯一跟台北有邦交的國家。不過，梵蒂岡並沒有向台北派有常駐大使。

梵蒂岡此次派出的使者是該國社會科學院院長圖克森樞機主教（Cardinal Peter Turkson）。據慈濟基金會透露，圖克森樞機主教於周日上午（5月10日）出席了在台灣東部花蓮縣舉行的慶典活動，慈濟基金會的總部設於花蓮。

慈濟基金會的慈善工作遍布全球各地，尤其活躍於受災地區。盡管是一個佛教團體，但它的服務對象與合作範圍跨越了不同的宗教信仰。

周日晚間，數千名慈濟基金會的志工與工作人員齊聚台北自由廣場，參加慶典的主場活動。總統賴清德以及美國在台協會台北辦事處處長格林（Raymond Greene）均出席了該活動。

去年，梵蒂岡負責宗教間對話與慶典的副秘書長庫布亞（Paulin Batairwa Kubuya）曾訪問台灣，出席了一場研討會，與當地不同宗教信仰的代表進行了交流。

但總體而言，台灣同梵蒂岡之間的互動並非頻繁。盡管雙方保持著外交關係，2005年，台灣總統賴清德既未出席教宗方濟各的葬禮，也未出席新教宗良十四世的就職典禮。

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