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考試院赴連江縣府座談 討論工程人力與霸凌案等議題

中央社／ 台北11日電
考試院副院長許舒翔（前排右3）11日率隊前往連江縣政府，與連江縣長王忠銘（前排左3）進行座談，雙方就工程人力配置、霸凌案件處理、升官等訓練遴選方式等議題交換意見。（考試院提供）中央社
考試院副院長許舒翔（前排右3）11日率隊前往連江縣政府，與連江縣長王忠銘（前排左3）進行座談，雙方就工程人力配置、霸凌案件處理、升官等訓練遴選方式等議題交換意見。（考試院提供）中央社

考試院副院長許舒翔今天率隊前往連江縣政府進行座談，就工程人力配置、霸凌案件處理、升官等訓練遴選方式等議題交換意見。許舒翔說明，相關建議都將納入研議，也會追蹤管考並向縣府回報研議進度。

考試院透過新聞稿表示，許舒翔今天率考試委員邱文彥、鄧家基、呂秋慧、黃東益，以及考試院與轄下部會人員前往連江縣政府，並與縣府團隊進行業務交流座談。雙方就工程人力配置、霸凌案件處理、升官等訓練遴選方式，以及公職獸醫師獎金制度等議題交換意見。

許舒翔致詞指出，考試院非常重視與地方政府直接交流與互動，持續安排赴各縣市政府參訪座談，透過面對面溝通，聽取基層建議，共同尋求改進方向，讓制度更貼近機關需求，因此這次座談也請考試院業務單位人員參與，透過聽取地方政府意見，在法案審查時能更務實、接地氣地提供幕僚建議。

許舒翔說明，考試院歷來就相當重視離島公務人力，近2年離島特考，無論是需用名額、報考人數、錄取人數或分發實際報到人數，與其他公務人員考試相比，均屬新高，對連江縣公務人力進用應能帶來助益。

許舒翔提到，這次座談所討論的相關議題與建議，都將納入研議，部分問題可能無法立即解決，但都會進行追蹤管考，後續也會向縣府回報研議進度。

連江縣長王忠銘致詞表示，連江縣政府非常關注育才及留才問題，希望透過人才培訓計畫，讓人才願意留在連江縣服務。而考試院近年來積極籌劃離島特考，並在民國113年正式舉辦，對在地青年從事公部門服務有非常大的幫助。

王忠銘談及，另一方面，縣府也積極辦理菁英人才培育班，並薦送培育班成員出國移訓參訪，期盼能為馬祖地區公務人力注入新活力。

考試院表示，未來將持續深化與地方交流，促進制度與實務接軌，為離島發展注入更多動能。

考試院 鄧家基 霸凌 人力

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