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「台灣五月畫會」70週年盛大展覽 謝文倩律師三畫作驚豔全場

聯合新聞網／ 台北訊
謝文倩律師三畫作驚豔全場。照片／謝文倩提供
謝文倩律師三畫作驚豔全場。照片／謝文倩提供

五月畫會70周年特展開幕儀式，熱烈開場。照片／謝文倩提供
五月畫會70周年特展開幕儀式，熱烈開場。照片／謝文倩提供

成立於1957年的「台灣五月畫會」，是推動台灣現代藝術發展重要團體之一；畫會以突破傳統、倡議「現代主義」為核心，透過抽象語彙與多元創新表現，帶動台灣畫壇走向多元開放；2026年適逢「台灣五月畫會」成立七十週年，60位畫會成員透過本次展覽期望呈現各自的藝術觀點與時代感知；尤其特別的是要求60位畫會成員都必須展出壹幅「自畫像」。

「台灣五月畫會」 70年特展開幕儀式5月9日在「國立中正紀念堂第一展廳」舉行；將展出到19日，60位畫會全體成員與藝術先進、愛好者齊聚，聆聽92歲的創會前輩「陳景容大師」娓娓敘述當年起家許多年少輕狂的奮鬥故事，共同見證當代藝術在時間流動中不斷生成、轉化與綻放的多重面貌。

五月畫會60成員齊聚一堂歡慶盛大展覽。照片／謝文倩提供
五月畫會60成員齊聚一堂歡慶盛大展覽。照片／謝文倩提供

開幕儀式後畫會成員各自引導藝術愛好觀眾解說展出作品；畫作「王者之風」刻于今年三月間進軍法國藝術界年度盛事「藝術首都」 （Art Capital）比較沙龍（Salon Comparaisons）展覽的大成律師事務所高級合夥律師謝文倩，其創作「自畫像」、「驚夢」、以及「未竟的牽引」展示於第十七號位置。謝律師談起近年的戰爭野蠻行徑與跨國傳染疫情蔓延，相對彰顯人類懦弱無助？甚而引起全球政治、金融動盪，導致區域經濟失衡、通膨，更平白犧牲殊多無辜生命。戰爭、疫情，一切發生就在彈指瞬間，恍如惡夢令人驚恐不已！

謝律師的「驚夢」畫作緣於內心激盪悸動，藉由狂野色彩強烈表現，並立體運用游移交錯及承載速度感的綫條，引述世界局勢急劇驟變；如夢境般的模糊肌里摩擦，圖面分佈用以形塑及扭曲變動的層次空間，以抽象思維傳遞、映托人類恐怖及驚懼的心情呈現。

「未竟的牽引」則作為時間與情感的隱喻。畫面中「白馬」既是理想化身的殘影，指涉「白駒過隙」所揭示的時間本質——流轉之中，個體身份不再穩定，而成為持續變動的存在狀態。

紅線靈動貫穿畫面，連結人物與馬的形體，如同記憶與命運的軌跡，既牽引亦束縛；它跨越空間的分界，使過去與當下相互滲透。人在前行之中，始終被尚未實現的渴望與未竟之事所召喚；「未竟」並非缺失，而是一種持續生成的狀態；而「牽引」，正是存在得以延續與展開的證明。

謝律師的三幅作品在現場引起許多藝術愛好者的熱烈討論與詢問約近兩個小時，甚至有位馬來西亞的水彩畫家「楊六南」先生等駐足良久。有趣的是現場的藝術愛好者又不約而同地針對謝律師的「自畫像」，聚焦殷切想瞭解「抽象表現主義」理念暨呈現技法，聽觀之餘無不由衷讚佩！

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聯合報一周大事5/3~5/9

國內

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