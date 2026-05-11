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接見青志獎得主 總統：用教育為孩子裝上夢想翅膀

中央社／ 記者葉素萍台北11日電
總統賴清德（前右）11日上午在總統府接見第3屆青志獎獲獎志工團隊代表，一一握手問候，恭喜他們得獎。中央社
總統賴清德（前右）11日上午在總統府接見第3屆青志獎獲獎志工團隊代表，一一握手問候，恭喜他們得獎。中央社

總統賴清德今天接見第3屆青志獎獲獎志工團隊代表。總統提到，他的教育理念就是「希望用教育為孩子裝上飛向夢想的翅膀」；他期勉大家在各自崗位，繼續燃燒心中的小宇宙，讓台灣成為一個更好的國家。

賴總統致詞時表示，大家都說年輕人是國家未來的主人翁，這句話一點也沒錯。他在得獎者身上看到台灣未來無限可能性。

總統說，志工服務看起來是一件件的小事，但每一件小事背後都有深遠意義，都會產生巨大改變。

賴總統說，得獎者走進社區和校園、深入偏鄉與離島，關心教育和醫療、關注生態與環境，理解別人的困難，運用自己的專業和創意，找出解決方法。獲獎實至名歸，他要代表國家表達敬意和謝意。

賴總統舉例，屏東內埔農工的「2025內農修修志工服務隊」，發揮汽車科專業，為獨居長輩檢修機車、身障輔具和農具，並成立「單車再生站」，推動資源循環再利用。大家用一技之長實踐社會公益，是技職教育最好典範。

總統也說，台北醫學大學的「楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊」，長年到澎湖離島和偏鄉社區，推動義診及衛教服務，更帶領在地高中生一起投入志工行列，化愛心為在地發展力量，令人欽佩。

賴總統表示，他是醫師出身，上任以來希望透過各項行動讓國人更健康，也積極推動教育平權，希望每一個孩子不會因為家庭條件不同，就失去公平的機會。因此，持續推動高中職公私立都免學費，私立大專院校學生學雜費補助，也支持弱勢和特殊境遇學生，讓他們可以順利就學。

總統說，他希望每一個孩子想念書，就可以得到政府的支持。國家透過教育栽培人才，人才多、人才好，國家社會就會跟著好；個人透過教育取得專業知識，改善個人的生活，個人生活好，國家社會也會跟著好。教育非常重要，他的教育理念就是「希望用教育為孩子裝上飛向夢想的翅膀」。

賴總統表示，去年政府推出「青年百億海外圓夢基金計畫」，鼓勵15到30歲的青年出國探索視野。去年協助1463名青年出國圓夢，今年擴大規模，提供超過3000個機會，歡迎大家踴躍提案。

他說，「青年基本法」已經在今年1月上路，這代表國家將從法律制度上，確立青年發展和公共參與的權利，確保在教育、就業與居住的每一個人生階段能走得更穩、更有自信。

賴總統期勉大家在各自的崗位上，繼續燃燒心中的小宇宙，繼續努力，讓台灣變得更美麗、變得更好，讓台灣成為一個更好的國家。

賴清德 青年 志工

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