聯合報一周大事5/3~5/9

湛藍的海岸線不僅孕育了豐富的自然生態，更承載著無數討海人的生命故事與珍貴記憶。新北市立十三行博物館即日起至116年1月3日盛大展出「阮ê海海人生-臺韓海洋文化交流特展」，以臺語「海海人生」為題，道出討海人與大海相依相生的生命哲學，帶領觀眾從八里的史前貝塚出發，越過臺灣海峽，遠眺韓國濟州島的海女身影，在潮汐之間，聆聽一則則跨越千年、橫貫海域的生命故事。 本展為十三行博物館首度與韓國國立海洋博物館合作策劃的國際特展，集結臺韓兩地豐富的海洋文化資產，透過「八里與海」、「女人與海」、「由船入海」、「與海共生」四大單元，串聯考古研究、漁村記憶、當代藝術與永續議題。展覽從大坌坑與十三行考古遺址出土的貝類與魚骨遺留切入，重現史前人類「靠海吃海」的生活智慧；進而聚焦女性在沿海社會的關鍵角色，將臺灣東北角與阿美族女性的沿海採集，對照被列入世界非物質文化遺產的韓國濟州島「海女」文化，呈現女性在海洋勞動中的韌性與傳承；並透過淡水河舢舨與韓國傳統「韓船」的對話，展現臺韓共享的造船工藝脈絡。展覽更結合聯合國永續發展目標（SDGs），邀請觀眾重新思考人與海洋共生共好的未來。 本次特展精選臺韓重要展品，

2026-05-09 00:00