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聯合報一周大事5/3~5/9
國內
4日：台股大盤指數在台積電領軍下，大漲一七七八點以四萬○七○五點作收，首度站上四萬點，也改寫史上最大單日漲點與收盤新高。
8日：立法院會三讀修正通過「醫療法」部分條文，「三班護病比」正式入法，同時設懲罰機制，給予醫院兩年緩衝期，二○二八年五月正式上路。
8日：立法院三讀通過藍白版「軍購特別條例」修正動議版本，採購項目限縮為對美軍購，預算金額共計七八○○億元，全案規畫執行七年，至二○三三年底為止。
國外
4日：美國啟動「自由計畫」，派軍艦協助受困船舶撤離荷莫茲海峽，與伊朗交火。這是美伊四月八日停火以來最嚴重的一次衝突升級。
4日：高盛集團警告，受伊朗戰爭影響，全球原油和成品油庫存正加速下滑，以輕油、航空燃油和液化石油氣的風險最高，並點名台灣面臨油品匱乏的風險較高。
7日：美國國際貿易法庭裁定，總統川普對絕大多數進口商品徵收百分之十關稅的政策缺乏正當性。
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