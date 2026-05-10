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聯合報一周大事5/3~5/9

聯合報／ 本報訊
台股大盤指數4日在台積電領軍下，大漲1778點以4萬0705點作收，首度站上4萬點，也改寫史上最大單日漲點與收盤新高。圖／聯合報系資料照片
台股大盤指數4日在台積電領軍下，大漲1778點以4萬0705點作收，首度站上4萬點，也改寫史上最大單日漲點與收盤新高。圖／聯合報系資料照片

國內

4日：台股大盤指數在台積電領軍下，大漲一七七八點以四萬○七○五點作收，首度站上四萬點，也改寫史上最大單日漲點與收盤新高。

8日：立法院會三讀修正通過「醫療法」部分條文，「三班護病比」正式入法，同時設懲罰機制，給予醫院兩年緩衝期，二○二八年五月正式上路。

8日：立法院三讀通過藍白版「軍購特別條例」修正動議版本，採購項目限縮為對美軍購，預算金額共計七八○○億元，全案規畫執行七年，至二○三三年底為止。

國外

4日：美國啟動「自由計畫」，派軍艦協助受困船舶撤離荷莫茲海峽，與伊朗交火。這是美伊四月八日停火以來最嚴重的一次衝突升級。

4日：高盛集團警告，受伊朗戰爭影響，全球原油和成品油庫存正加速下滑，以輕油、航空燃油和液化石油氣的風險最高，並點名台灣面臨油品匱乏的風險較高。

7日：美國國際貿易法庭裁定，總統川普對絕大多數進口商品徵收百分之十關稅的政策缺乏正當性。

軍購特別條例 荷莫茲海峽 三班護病比 台積電

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