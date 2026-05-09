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泰雅族口述傳統保存者楊崇德辭世 文化部頒旌揚狀
原住民口述傳統「泰雅族口述傳統-大豹群」保存者楊崇德，4月22日辭世，享壽72歲，文化部文資局長陳濟民今天出席公祭，並頒贈文化部旌揚狀，由遺孀陳美玉代表受贈。
根據文化部今天發布新聞稿，楊崇德（YukanTayax）生於1954年，為Bngciq大豹群人，其家族長期擔任協調地方事務的角色，本人則曾任復興區民代表，族語能力優異且具備豐富傳統知識，備受族人敬重。
楊崇德能以族語述說祖先古老的智慧與技能，並引用古語，桃園市政府於2026年公告認定為口述傳統「Lmuhuw na Tayal“Bngciq”（泰雅族口述傳統-大豹群）」保存者。
文化部文化資產局長陳濟民表示，楊崇德長期投入泰雅族傳統知識與語言文化復振，為台灣珍貴原住民族無形文化資產留下重要典範。文資局未來會持續支持地方推動無形文化資產的保存與傳承工作，讓原住民族的傳統文化得以世代流傳。
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