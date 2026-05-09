聯合報系「Publish X：將編輯判斷制度化」 獲INMA全球媒體獎

備受矚目的國際新聞媒體協會（INMA，The International News Media Association）公布二○二六「全球媒體獎（The Global Media Awards）」各類別得獎媒體。聯合報系在「最佳新聞室轉型創新獎」，以Publish X：將編輯判斷制度化，獲得全球第三。

這也是繼上周獲得世界新聞出版協會（WAN-IFRA）數位媒體大賽一金一銀佳績後，再度受到全球媒體競賽的肯定。

INMA自一九三七年舉辦全球性的媒體獎，今年有來自四十六國、二七四家媒體機構、九六○件作品參賽，由來自廿六國、六十位業界，學界及廣告產業的評審，評定廿個類別，各類前三名作品。

聯合報系以Publish X編輯部決策輔助系統入圍，這也是五年內第四度有數據創新作品獲得INMA肯定。

昨天於德國首都柏林舉辦頒獎典禮，聯合報系的「Publish X：將編輯判斷制度化」，在第十九類「最佳新聞室轉型創新獎」（Best Innovation in Newsroom Transformation）中，獲得全球第三。

聯合報系研發團隊指出，面對ＡＩ浪潮，媒體產業加速邁向以數據與人工智慧為核心的轉型。聯合報系致力打造一系列數據與ＡＩ驅動的流程與工具，包括以數據驅動內容策略的核心系統Curate X，以及與ＡＩ結合的決策輔助系統Publish X。

Publish X是匯集多位資深編採主管卅多年經驗，導入實際採訪情境的結構化知識庫，並能快速產生新聞規畫與推薦發動的平台，目的是讓決策從過往經驗導向，進化為可被系統化、可驗證的運作機制，提高與放大編採效力。