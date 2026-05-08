台美GCTF論壇 首度移師教廷舉行

外交部晚間發布新聞稿指出，為呼應教宗良十四世對人工智慧（AI）倫理議題的重視，我國與美國駐教廷大使館於當地時間4日至5日在羅馬宗座額我略大學共同舉辦「全球合作暨訓練架構（GCTF）：人工智慧與職業的未來」（AI and the Future of Work）國際研習營；這是GCTF首度在教廷舉辦活動。

外交部指出，我國駐教廷大使賀忠義於致詞時表示，台灣具備堅實科技實力，並在全球人工智慧發展中積極促進多方利害關係人對話，確保技術創新與倫理發展並進。美國駐教廷大使布萊恩（Brian Burch）強調，面對人工智慧帶來的機遇與挑戰，亟需跨領域對話與國際合作。梵蒂岡城國宗座委員會主席彼得里尼修女（Sister Raffaella Petrini）於主題演講指出，未來工作的關鍵不在機器本身，而在人類的道德選擇，並呼籲建立以責任與教育為基礎的人機夥伴關係。

外交部表示，本次研習營邀集產、官、學界代表與會，包括我國數位發展部數位產業署署長林俊秀、廣達電腦技術長張嘉淵，以及來自OpenAI、微軟（Microsoft）、Google DeepMind與聯合國開發計畫署（UNDP）等機構專家，合計逾200人參與，顯示國際社會對人工智慧倫理與治理議題的高度關注。