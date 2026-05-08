除3人不參加評議 4名大法官判違憲…蔡彩貞拋不同意見：應5人以上同意

憲法法庭今就「刑事訴訟上訴不可分原則適用範圍案」作出今年度第4號判決，因憲法法庭現僅有8名大法官，大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美認為人數不符藍白立委修正過後的憲法訴訟法評議門檻，持續不參與評議，但大法官蔡彩貞今出具部分不同意見書，主張判決仍應遵守程序規範，經大法官現有總額過半數、即「5人以上」同意。

蔡彩貞指出，因朱富美等3名大法官持續拒絕參與評議，致實際執行職務的現任大法官僅5人，雖未達現有總額人數三分之二即6人的判決評議法定門檻，但已符合現有總額人數過半數的法定同意判決門檻，而得依法為同意與否表決。本案判決，應依法經大法官現有總額過半數即5人以上表決同意。

她認為，多數意見認3位持續拒絕參與判決評議的大法官，因實際上未參與判決作成，應不計入現有總額人數；程序規範明定依該現有總額人數一定比例計算的判決參與評議、表決同意等人數門檻，均以實際參與的人數為準。依此見解，本案大法官現有總額為5人，作成判決須經該現有總額三分之二即4人以上參與評議，其過半數即3人以上同意。

蔡彩貞認為3位大法官未行使職權，有別於客觀上不能行使職權，自應計入現有總額人數，以符合現任大法官人數的現實狀況。她認為，實際參與的大法官因人數過少至已顯失應具備之多元代表性時，作成判決的實質正當性不足，她的意見是展示以最大善意體現依法審判原則，採取兼顧維護憲法法庭功能的手段，對依法審判原則造成的犧牲也較小。

憲法法庭今判最高法院1940年上字第3382號判例違憲，蔡彩貞則認為法律是特定時空下應運而生的社會制度，隨時代變遷而演進；立法者為使法律與社會、環境脈動相契合，發揮應有的規範功能，自須適時修法，因此法律修正僅能說明原有法規範因不能充分滿足社會需求，已不合時宜，不得反推舊法於制定當時即屬違憲。