快訊

白衣惡煞闖住家…北港朝天宮前董座曾蔡美佐遭圍毆住院 廟方說話了

打伊朗打成「跛腳巨人」？陸專家疑美國恐已難保台 川普難壓習近平

聽新聞
0:00 / 0:00

除3人不參加評議 4名大法官判違憲…蔡彩貞拋不同意見：應5人以上同意

聯合報／ 記者王宏舜林孟潔／台北即時報導
大法官蔡彩貞今出具部分不同意見書，主張判決仍應遵守程序規範，經大法官現有總額過半數、即「5人以上」同意。圖／聯合報系資料照
大法官蔡彩貞今出具部分不同意見書，主張判決仍應遵守程序規範，經大法官現有總額過半數、即「5人以上」同意。圖／聯合報系資料照

憲法法庭今就「刑事訴訟上訴不可分原則適用範圍案」作出今年度第4號判決，因憲法法庭現僅有8名大法官，大法官蔡宗珍楊惠欽朱富美認為人數不符藍白立委修正過後的憲法訴訟法評議門檻，持續不參與評議，但大法官蔡彩貞今出具部分不同意見書，主張判決仍應遵守程序規範，經大法官現有總額過半數、即「5人以上」同意。

蔡彩貞指出，因朱富美等3名大法官持續拒絕參與評議，致實際執行職務的現任大法官僅5人，雖未達現有總額人數三分之二即6人的判決評議法定門檻，但已符合現有總額人數過半數的法定同意判決門檻，而得依法為同意與否表決。本案判決，應依法經大法官現有總額過半數即5人以上表決同意。

她認為，多數意見認3位持續拒絕參與判決評議的大法官，因實際上未參與判決作成，應不計入現有總額人數；程序規範明定依該現有總額人數一定比例計算的判決參與評議、表決同意等人數門檻，均以實際參與的人數為準。依此見解，本案大法官現有總額為5人，作成判決須經該現有總額三分之二即4人以上參與評議，其過半數即3人以上同意。

蔡彩貞認為3位大法官未行使職權，有別於客觀上不能行使職權，自應計入現有總額人數，以符合現任大法官人數的現實狀況。她認為，實際參與的大法官因人數過少至已顯失應具備之多元代表性時，作成判決的實質正當性不足，她的意見是展示以最大善意體現依法審判原則，採取兼顧維護憲法法庭功能的手段，對依法審判原則造成的犧牲也較小。

憲法法庭今判最高法院1940年上字第3382號判例違憲，蔡彩貞則認為法律是特定時空下應運而生的社會制度，隨時代變遷而演進；立法者為使法律與社會、環境脈動相契合，發揮應有的規範功能，自須適時修法，因此法律修正僅能說明原有法規範因不能充分滿足社會需求，已不合時宜，不得反推舊法於制定當時即屬違憲。

蔡彩貞 楊惠欽 蔡宗珍 大法官 朱富美 憲法法庭

延伸閱讀

「刑事訴訟上訴不可分」無罪又變有罪？ 憲法法庭判86年前判例違憲

萬里水力發電衍生原民爭議...摩里莎卡要求撤銷3部落 二審判決出爐

三班護病比入法！違者依層級罰50到200萬 諮詢委員會最後關頭未納入

被控涉議長賄選案遇襲身亡 林士傑妻子提刑事補償獲賠28萬

相關新聞

「刑事訴訟上訴不可分」無罪又變有罪？ 憲法法庭判86年前判例違憲

土石採取場負責人林秉弘被控犯行使業務登載不實文書罪，台南高分院更四審判他2年4月徒刑，減為1年2月，最高法院2014年駁回檢方上訴定讞。林的律師鄭文龍認為法院適用的法律、判例使得「上訴不可分、發回不可分」成為鐵律，讓原無罪且檢察官未上訴的判決再次有罪，聲請釋憲，憲法法庭今認為最高法院1940年判例違憲。

除3人不參加評議 4名大法官判違憲…蔡彩貞拋不同意見：應5人以上同意

憲法法庭今就「刑事訴訟上訴不可分原則適用範圍案」作出今年度第4號判決，因憲法法庭現僅有8名大法官，大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美認為人數不符藍白立委修正過後的憲法訴訟法評議門檻，持續不參與評議，但大法官蔡彩貞今出具部分不同意見書，主張判決仍應遵守程序規範，經大法官現有總額過半數、即「5人以上」同意。

憲法法庭再作判決 三大法官籲：避免成為「空前絕後」例外救濟途徑

憲法法庭今判決最高法院1940年的判例違憲，但修正前刑事訴訟法「上訴不可分」原則則合憲；大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美發表不同意法律意見書，認為本案無論裁判或法規範憲法審查，都不符法定受理要件，並呼籲大法官應恪守制度分際，避免過度擴張憲法審查機制，甚至異化為特定個案取得空前絕後例外救濟的途徑。

護團立院陳抗反對設委員會決定護病比 傳藍白採納 僅民進黨未撤條文

立法院今討論「醫療法」修正法案，欲將三班護病比正式入法。藍綠白三黨今均提出版本，上午立法院長韓國瑜要求三黨團協商，協商後的版本中，可決定護病比的「諮詢委員會」護理師代表比例，從至少二分之一下修至三分之一；護師公會全聯會、護師工會今下午一時許，立即號召成員於立院前陳抗，護師工會顧問陳玉鳳一度下跪陳情，呼籲應取消「諮詢委員會」。據悉，陳情後，藍白黨團立刻修正動議，取消委員會設置，目前僅民進黨保留。

藍白軍購確定上限7800億：發價書3000億、第二期4800億

•立法院會今有望表決軍購特別條例，國民黨團、民眾黨團達成共識，共提軍購特別條例修正動議，已有發價書的5項軍售預算上限3000億元，美國政府在條例施行後一年內同意售予的項目，預算上限為4800億元，國眾兩黨軍購特別條例版本達7800億元。

台灣總人口連28個月負成長 新生兒數3月回升後4月再下跌

內政部今公布最新戶口統計資料，截至今年4月底，台灣人口數為2326萬2544人，已連續28個月負成長，其中新生兒人數為8144人，較3月減少654人，再度下跌。粗出生率最高為連江縣8.92‰；最低為嘉義縣2.61‰。另外，65歲以上人口數為473萬6670人，占20.36%，比率最高依舊為台北市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。