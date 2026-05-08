憲法法庭再作判決 三大法官籲：避免成為「空前絕後」例外救濟途徑

憲法法庭今判決最高法院1940年的判例違憲，但修正前刑事訴訟法「上訴不可分」原則則合憲；大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美發表不同意法律意見書，認為本案無論裁判或法規範憲法審查，都不符法定受理要件，並呼籲大法官應恪守制度分際，避免過度擴張憲法審查機制，甚至異化為特定個案取得空前絕後例外救濟的途徑。

三大法官指出，不論程序要件，本件爭議的實質也僅是原始原因案件中，最高法院就「不另為無罪之諭知」且未經檢察官上訴部分，依審判不可分原則併予發回的法律見解問題，尚非法規範本身的違憲性問題。

蔡宗珍等大法官認為，修正前刑事訴訟法第348條第2項所定上訴不可分原則，是建構於單一性案件「一訴一判」的制度邏輯，並與起訴不可分、審判不可分原則彼此連動，具有維持裁判一致性、避免割裂審判、防止重複處罰的制度功能，難以認定牴觸憲法訴訟權保障。

三大法官指出，具體適用範圍則取決於單一性案件的認定及效力範圍，本質上屬法律解釋與適用問題；最高法院109年度台上大字第3426號刑事大法庭裁定，即是透過法律解釋方法而變更先前實務見解之一適例。

三人認為，刑事訴訟制度的具體設計，包括上訴範圍及效力的界定，原則上屬立法機關的制度形成範疇；而修正前刑訴法規定所稱「有關係之部分」，則繫於單一性案件的認定，本質上屬法律解釋與適用問題，相關法律見解歧異，仍得由最高法院刑事大法庭予以統一，無涉違憲問題。

蔡宗珍等人認為，刑訴法已修正多年，原實務見解早已無繼續適用的空間，而修正後的程序規範，原則上也無從回溯適用於已確定的案件，否則將動搖既判力、裁判終局性及法安定性。

最後，三大法官呼籲，憲法審查制度有其界限，大法官應恪守制度分際，避免憲法審查機制過度擴張，甚至異化為特定個案取得空前絕後例外救濟的途徑，而侵蝕既有審判體系的權限配置與運作秩序，並危及法安定性。

拒絕參與評議的三位大法官朱富美（圖）、楊惠欽、蔡宗珍。本報資料照片

拒絕參與評議的三位大法官朱富美、楊惠欽、蔡宗珍（圖）。本報資料照片