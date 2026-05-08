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護團立院陳抗反對設委員會決定護病比 傳藍白採納 僅民進黨未撤條文

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
據立院人士指出，「醫療法」最新協商進度，民眾黨、國民黨均提出再修正動議，取消由委員會決定護病比數字的條文，不過，民進黨仍會提出有委員會組成的版本進入表決。記者林琮恩／攝影
據立院人士指出，「醫療法」最新協商進度，民眾黨、國民黨均提出再修正動議，取消由委員會決定護病比數字的條文，不過，民進黨仍會提出有委員會組成的版本進入表決。記者林琮恩／攝影

立法院今討論「醫療法」修正法案，欲將三班護病比正式入法。藍綠白三黨今均提出版本，上午立法院長韓國瑜要求三黨團協商，協商後的版本中，可決定護病比的「諮詢委員會」護理師代表比例，從至少二分之一下修至三分之一；護師公會全聯會、護師工會今下午一時許，立即號召成員於立院前陳抗，護師工會顧問陳玉鳳一度下跪陳情，呼籲應取消「諮詢委員會」。據悉，陳情後，藍白黨團立刻修正動議，取消委員會設置，目前僅民進黨保留。

護師公會全聯會理事長陳麗琴說，護理團體「堅決反對以委員會包裝護病比入法」，護理人員可以照顧多少病人，應由護理人員自行決定，而不是交給醫療團體決定，實際照顧病人的是護理師，一次能照顧多少病人護理師最清楚，護理權益應該還給護理人員，而非透過委員會讓醫院團體有操控護理團體及利益輸送空間，「這不是站在病人安全考量」。

陳抗期間，國民黨立委羅廷瑋、民眾黨立委邱慧洳委員辦公室、國民黨立委廖偉翔辦公室均有代表出面溝通。據立院人士指出，「醫療法」最新協商進度，民眾黨、國民黨均提出再修正動議，取消由委員會決定護病比數字的條文，不過，民進黨仍會提出有委員會組成的版本進入表決。

護師工會顧問陳玉鳳淚灑陳抗現場。她說，提案成立委員會的立委簡直是「惡老闆」，要讓醫界操弄病人安全，護理團體在委員會占比應該至少二分之一，政府應該守護病人安全。多項期刊指出，護病比與病人安全高度相關，痛批衛福部長石崇良無視病人安全，每次與護理團體強調會維護病人安全，隔天轉頭就與醫院關起門來開會談定共識，「這跟詐騙集團有何兩樣？」

「拒絕委員會三分之一通過，病人安全不能打折！」護師公會全聯會副理事長馬淑卿說，少子化時代家屬拼經濟無法照顧病人，都是護理師在照顧，若還要加重負荷，護理人員照顧得來嗎？看到病人痛苦又無力照顧，已讓護理人員離開照顧現場，甚至到其他更重視病人安全的國家執業，「台灣要成為專業護理師的搖籃嗎？」

陳抗期間，國民黨立委羅廷瑋、民眾黨立委邱慧洳委員辦公室、國民黨立委廖偉翔辦公室均有代表出面溝通。圖為護師公會全聯會理事長陳麗琴與立委羅廷瑋溝通。記者林琮恩／攝影
陳抗期間，國民黨立委羅廷瑋、民眾黨立委邱慧洳委員辦公室、國民黨立委廖偉翔辦公室均有代表出面溝通。圖為護師公會全聯會理事長陳麗琴與立委羅廷瑋溝通。記者林琮恩／攝影

護師公會全聯會、護師工會集結立法院群賢樓前陳抗，要求委員會組成護理代表至少2分之1，否則應該刪掉。記者林琮恩／攝影
護師公會全聯會、護師工會集結立法院群賢樓前陳抗，要求委員會組成護理代表至少2分之1，否則應該刪掉。記者林琮恩／攝影

韓國瑜 陳抗 護理師 立法院

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