影／鼠患問題惡化 北社籲改革垃圾清運與下水道管理

西漢漢景帝時御史大夫晁錯力主削藩，認為諸侯王尾大不掉，必將成禍。但因削藩激怒諸侯，後來引發了七國之亂。叛亂爆發後，景帝為了安撫諸侯，下令處死晁錯。這段歷史說明一個道理，用懷疑與恐懼去治理臣屬，往往既傷無辜，又無法解決真正的威脅。歷代凡以猜忌統御臣下者，最終必將眾叛親離。

2026-05-08 09:53