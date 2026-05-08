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影／鼠患問題惡化 北社籲改革垃圾清運與下水道管理
台灣北社今天在立法院舉行記者會，指出近期台北市鼠患問題快速惡化，大量溝鼠外溢至街道與民眾生活空間，已不只是環境清潔問題，而是公共衛生與城市治理警訊。
台灣北社表示，面對鼠患持續升高，台北市政府目前主要以大量投放老鼠藥作為治理手段，並強調相關藥物屬於中央核可的環境用藥，但此種做法僅停留在形式合法層面，缺乏完整風險評估與長期治理規劃。
與會人士指出，鼠患問題涉及垃圾清運、下水道維護、環境管理及防疫體系等多重因素，若僅依賴藥物防治，恐難有效改善問題，甚至可能衍生其他生態與公共衛生風險。
台灣北社呼籲台北市政府正視公共衛生防線鬆動現象，並從城市治理角度進行整體檢討，包括強化垃圾清運效率、改善下水道維護、建立跨局處協調機制，以及提升防疫治理與城市韌性。北社強調，若未及時處理鼠患問題，恐使城市治理持續退化，也將影響市民生活品質與公共安全。
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