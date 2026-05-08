世界卵巢癌日 邱議瑩發青絲帶籲女性定期癌篩

今天是世界卵巢癌日，曾罹患卵巢癌的民進黨立委邱議瑩今天發起「寄語青絲帶」行動，發放象徵關注卵巢癌的青絲帶給跨黨派立委，邀請大家一起配戴，鼓勵女性定期接受癌症篩檢，也呼籲社會大眾重視女性健康。

邱議瑩、台灣癌症基金會於立法院議場前發起「寄語青絲帶」行動。

邱議瑩說，卵巢癌初期症狀極不明顯，常被稱為沉默殺手，導致許多患者確診時已屬晚期，因此她特別選在世界卵巢癌日的這一天，邀請女性立委一同佩戴青絲帶，希望透過行動喚起大眾警覺，鼓勵女性定期接受癌症篩檢，多愛自己一點。

此外，邱議瑩也提醒男性，母親節除了表達感謝，更應主動關心身邊女性，如母親、妻子、女兒等身體狀況，讓這份愛轉化為實際的健康守護。

台灣癌症基金會指出，相較於其他癌症，台灣社會對於卵巢癌的公共討論仍顯不足。基金會期望透過與社群影響力者的合作，將青絲帶轉化為守護的意象，讓更多人看見風險並及早警覺，避免錯過黃金治療期而遺憾。