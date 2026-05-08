聽新聞
0:00 / 0:00
世界卵巢癌日 邱議瑩發青絲帶籲女性定期癌篩
今天是世界卵巢癌日，曾罹患卵巢癌的民進黨立委邱議瑩今天發起「寄語青絲帶」行動，發放象徵關注卵巢癌的青絲帶給跨黨派立委，邀請大家一起配戴，鼓勵女性定期接受癌症篩檢，也呼籲社會大眾重視女性健康。
邱議瑩、台灣癌症基金會於立法院議場前發起「寄語青絲帶」行動。
邱議瑩說，卵巢癌初期症狀極不明顯，常被稱為沉默殺手，導致許多患者確診時已屬晚期，因此她特別選在世界卵巢癌日的這一天，邀請女性立委一同佩戴青絲帶，希望透過行動喚起大眾警覺，鼓勵女性定期接受癌症篩檢，多愛自己一點。
此外，邱議瑩也提醒男性，母親節除了表達感謝，更應主動關心身邊女性，如母親、妻子、女兒等身體狀況，讓這份愛轉化為實際的健康守護。
台灣癌症基金會指出，相較於其他癌症，台灣社會對於卵巢癌的公共討論仍顯不足。基金會期望透過與社群影響力者的合作，將青絲帶轉化為守護的意象，讓更多人看見風險並及早警覺，避免錯過黃金治療期而遺憾。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。