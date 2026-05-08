快訊

與美F-35競爭？共軍殲-35戰機「0001」編號亮相 料將量產出口

最佳飛機餐Top10！長榮衝進全球前5、亞洲第2 第1名菜色好吃又正宗

MiLB／剛入選百大新秀 林維恩6局狂飆10K創旅美後新高

聽新聞
0:00 / 0:00

世界卵巢癌日 邱議瑩發青絲帶籲女性定期癌篩

中央社／ 台北8日電

今天是世界卵巢癌日，曾罹患卵巢癌的民進黨立委邱議瑩今天發起「寄語青絲帶」行動，發放象徵關注卵巢癌的青絲帶給跨黨派立委，邀請大家一起配戴，鼓勵女性定期接受癌症篩檢，也呼籲社會大眾重視女性健康。

邱議瑩、台灣癌症基金會於立法院議場前發起「寄語青絲帶」行動。

邱議瑩說，卵巢癌初期症狀極不明顯，常被稱為沉默殺手，導致許多患者確診時已屬晚期，因此她特別選在世界卵巢癌日的這一天，邀請女性立委一同佩戴青絲帶，希望透過行動喚起大眾警覺，鼓勵女性定期接受癌症篩檢，多愛自己一點。

此外，邱議瑩也提醒男性，母親節除了表達感謝，更應主動關心身邊女性，如母親、妻子、女兒等身體狀況，讓這份愛轉化為實際的健康守護。

台灣癌症基金會指出，相較於其他癌症，台灣社會對於卵巢癌的公共討論仍顯不足。基金會期望透過與社群影響力者的合作，將青絲帶轉化為守護的意象，讓更多人看見風險並及早警覺，避免錯過黃金治療期而遺憾。

邱議瑩 卵巢癌 癌症

延伸閱讀

母親節保單健檢 安達人壽：透過防癌、意外、投資型 兼顧健康與財富

與婦團慶祝母親節 鄭麗文：婦女姊妹成基層最大力量

麻糬飄香傳母愛！金門藍營母親節活動超溫馨　媽媽們笑開懷

瞄準女性健康 台壽攜Curves打造健康管理新模式

相關新聞

台灣總人口連28個月負成長 新生兒數3月回升後4月再下跌

內政部今公布最新戶口統計資料，截至今年4月底，台灣人口數為2326萬2544人，已連續28個月負成長，其中新生兒人數為8144人，較3月減少654人，再度下跌。粗出生率最高為連江縣8.92‰；最低為嘉義縣2.61‰。另外，65歲以上人口數為473萬6670人，占20.36%，比率最高依舊為台北市。

藍白軍購確定上限7800億：發價書3000億、第二期4800億

•立法院會今有望表決軍購特別條例，國民黨團、民眾黨團達成共識，共提軍購特別條例修正動議，已有發價書的5項軍售預算上限3000億元，美國政府在條例施行後一年內同意售予的項目，預算上限為4800億元，國眾兩黨軍購特別條例版本達7800億元。

【專家之眼】用猜忌治國 終將失去民心

西漢漢景帝時御史大夫晁錯力主削藩，認為諸侯王尾大不掉，必將成禍。但因削藩激怒諸侯，後來引發了七國之亂。叛亂爆發後，景帝為了安撫諸侯，下令處死晁錯。這段歷史說明一個道理，用懷疑與恐懼去治理臣屬，往往既傷無辜，又無法解決真正的威脅。歷代凡以猜忌統御臣下者，最終必將眾叛親離。

台灣復交機會來了？宏都拉斯將重審與中國的協議 華為設備納入評估

宏都拉斯新任總統正在審查他的前任與中國達成的協議，這可能有助於美國削弱中國在該地區的影響力，並可能促使宏國重新承認台灣。

可能重新承認台灣？宏都拉斯總統：正重審前政府對中協議

宏都拉斯新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）接受彭博電視訪談時表示，正重新檢視前任政府與中國簽署的協議。彭博指出，此舉可能有助於美國削弱中國在拉丁美洲的影響力，並促使宏都拉斯重新承認台灣。

全台首3例！圖解小腸活體移植 亞東百分百存活率有多難

亞東醫院7日發表全台首3例活體小腸移植成果，患者恢復正常進食，且受贈者、捐贈者及移植物存活率均百分之百，不必苦等器捐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。