募資平台改列Chinese Taipei 吳怡農：無法接受

壯闊台灣創辦人吳怡農指出，接獲全球捐贈平台 GlobalGiving通知，6月起網站募資專案地點中的 「Taiwan」 將改為「Chinese Taipei」。這不只是名稱的異動，更是持續矮化台灣存在的行動，完全無法接受。壯闊台灣正與平台溝通，尋求合理公平的處理。

吳怡農、壯闊台灣在臉書發文表示，GlobalGiving是一個公益平台，協助175 個國家的非營利組織拓展全球支持網絡，目前有超過20個台灣NGO 使用，涵蓋教育、社會福利、環保、災害應變等領域。壯闊台灣2023年起透過此平台進行國際募款。

吳怡農與壯闊台灣指出，過去短短一週，數起針對台灣國際參與空間的打壓事件接連發生，現在同一套劇本也在 GlobalGiving上演，一個應致力促進平權價值的公益組織。將「Taiwan」 改為 「ChineseTaipei」，不只是名稱的異動，更是持續矮化台灣存在的行動，完全無法接受。

吳怡農表示，壯闊台灣正與其他在GlobalGiving 平台的台灣 NGO 聯繫與討論，也與 GlobalGiving 代表溝通，尋求對台灣合理且公平的處理方式。