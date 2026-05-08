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台灣總人口連28個月負成長 新生兒數3月回升後4月再下跌

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
台灣總人口連續28個月負成長，4月新生兒8144人。圖／聯合報系資料照
台灣總人口連續28個月負成長，4月新生兒8144人。圖／聯合報系資料照

內政部今公布最新戶口統計資料，截至今年4月底，台灣人口數為2326萬2544人，已連續28個月負成長，其中新生兒人數為8144人，較3月減少654人，再度下跌。粗出生率最高為連江縣8.92‰；最低為嘉義縣2.61‰。另外，65歲以上人口數為473萬6670人，占20.36%，比率最高依舊為台北市。

內政部統計，截至115年4月底止，人口數為2326萬2544人，與上年同月比較減少10萬2730人、減少約0.44%，與上月比較則減少8024人。

就縣市別言，與上年同月比較，人口增加率最高者為桃園市0.44%，其次為新竹縣0.14%，再其次為台中市0.08%；人口減少最多為金門縣2.09%，其次為台北市1.46%，再其次為嘉義縣1.22%。

出生數部分為8144人，折合年粗出生率為4.26‰，較上年同月減少540人，較上月減少654人，但仍沒有低於今年2月的6523人。就縣市別言，粗出生率最高為連江縣8.92‰，其次為台東縣6.08‰，再其次為澎湖縣6.05‰；最低為嘉義縣2.61‰，其次為基隆市2.91‰，再其次為嘉義市3.02‰。

人口死亡數為1萬5994人，折合年粗死亡率為8.36‰，較上年同月減少1211人，較上月減少2613人。就縣市別言，粗死亡率最高為台東縣12.46‰，其次為嘉義縣12.23‰，再其次為屏東縣11.77‰；最低為連江縣5.35‰，其次為澎湖縣6.50‰，再其次為金門縣6.60‰。

至於人口年齡分布，0至14歲人口數為265萬2508人，占總人口比率11.40%；15至64歲人口數為1587萬3366人，占68.24%；65歲以上人口數為473萬6670人，占20.36%；至於20歲以上人口數則為1964萬1503人，占84.43%。就縣市別言，0至14歲人口比率最高為新竹市15.01%，最低為金門縣7.59%；15至64歲人口比率最高為連江縣73.35%，最低為台北市63.67%；65歲以上人口比率最高為台北市24.50%，最低為新竹縣15.31%。

內政部

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