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台灣復交機會來了？宏都拉斯將重審與中國的協議 華為設備納入評估

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
宏都拉斯新任總統正在審查他的前任與中國達成的協議，這可能有助促使宏國重新承認台灣。法新社
宏都拉斯新任總統正在審查他的前任與中國達成的協議，這可能有助促使宏國重新承認台灣。法新社

宏都拉斯新任總統正在審查他的前任與中國達成的協議，這可能有助於美國削弱中國在該地區的影響力，並可能促使宏國重新承認台灣。

總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）受訪表示，在宏都拉斯就其在亞洲的關係作出「最終決定」之前，政府需要審視前總統卡斯楚政府簽署的承諾和協議。前任政府於2023年轉而承認中國，與台灣斷交。阿斯夫拉稱，來自中國企業華為的電信設備也在審查之列，宏都拉斯正與美國政府就採用思科（Cisco）的技術進行磋商。

他表示，政府希望採用具備最新反欺詐和反恐系統的通信設備，並認為與美國的友好關係在「評估這些技術時很有意義」。

阿斯夫拉在2025年競選期間曾表示，宏都拉斯需要斷絕與中國的外交關係並與台灣復交，因在與台灣保持正式關係時期，該國獲得了更多援助和貿易機會。

阿斯夫拉周三在加州比佛利山莊，參加經濟政策智庫米爾肯研究院（Milken Institute）主辦的全球會議期間接受採訪時表示：「我們正尋求加強與盟友國家建立儘可能最佳的關係，以最有利於宏都拉斯。作為總統，我的職責是尋找能夠帶來更多貿易和投資的盟友國家。」

華為 卡斯楚 宏都拉斯

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