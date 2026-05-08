世台會出席聯合國論壇 林敬倫：台灣有標竿影響力

2026聯合國科技創新永續發展論壇6、7日於紐約總部舉行，出席會議的世台聯合基金會亞太中心理事長林敬倫指出，大型資料集中在部分機構，須關注使用規範；台灣除了人工智慧晶片外，還有許多標竿性、廣泛的影響力。

第11屆聯合國科技創新永續發展論壇於6、7日在紐約總部舉行，民間團體世台聯合基金會（STUF）亞太中心理事長林敬倫出席會議。本屆論壇主題為，「2030永續發展目標，可轉移、公平及協調的科技創新，及人工智慧的可持續未來」。

林敬倫表示，發展人工智慧必須投入龐大資源，門檻極高，以數十億美元起跳，很多國家已無法入門。美國的模型、台積電製造的、輝達晶片等，這些趨勢短期內無法撼動，既得利益者也不會放手，論壇上也提及資源分配不均該如何解決。

「從聯合國角度來看，私營企業是否該向沒有資源的區域或國家提供免費資源，除了大型業者外，年輕人是否有資源可使用，都必須考量。」林敬倫表示。

林敬倫在這場官方與民間代表出席的系列會議中指出，大型資料集中在部分機構，許多隱私被企業使用。如何規範資料使用，取得大量資料會造成壟斷，要如何保護資料避免駭客侵入；此外，資源過度集中在大型業者與部分區域，這些問題目前都沒有答案。

台灣在人工智慧基礎產業上，獲得全球關注。林敬倫指出，有機會呈現台灣可提供的資源時，台灣可做的不僅是人工智慧半導體，其實非常廣泛，例如循環經濟、公衛醫療等，都具有標竿性。台灣腳踏實地在做，也有廣大影響力，有很多故事可說，各界可與台灣合作。

由全球台商組成以北美台商為主的世台會，長期對全球貧困與戰亂地區提供物資救助及醫療服務。他強調，世台會可以協助連結到產業端，例如在聯合國科技論壇上業者提出企業是否可先試行，無論是公部門或非政府組織（NGO），要如何連結產業，世台會可扮演很好的溝通橋樑。