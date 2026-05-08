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賴總統賀教宗當選滿週年 台灣支持教廷維護世界和平

中央社／ 羅馬8日專電

教宗良十四世（Pope Leo XIV）8日當選滿週年，總統賴清德代表台灣人民與政府致賀電。賴總統強調，在自由與人性尊嚴等價值引領下，台灣將持續透過「和平四大支柱行動方案」致力維護兩岸和平。

2025年5月8日，樞機主教選舉團在樞密會議（conclave）的第2天，選出美國籍的普瑞弗斯特（Robert Prevost）成為已故教宗方濟各（PopeFrancis）的繼任者、第267任教宗，名號「良十四世」（Pope Leo XIV）。

賴總統在賀電中，首先代表台灣人民及政府，向教宗良十四世傳達當選滿週年最誠摯的恭賀之意。

賴總統表示，他個人及台灣人民懷著感恩之情，感謝教廷致力在全人類與各國家之間搭建橋梁、確保弱勢者的聲音被聽見，並促進謙卑且持之以恆的和平文化。在世界正處在動盪不安的時代中，教廷努力成為世界的典範。

賴總統強調，台灣將持續深化與教廷的關係，並攜手扶助人類大家庭中最脆弱的成員。相信教宗良十四世將帶領天主教會並引領人類邁向希望、和解、手足情誼與和平之道路上，並祝福教宗良十四世一切順利成功。

良十四世 教宗 教廷

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