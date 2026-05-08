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護團促520前完成預告 不能再拖

聯合報／ 記者廖靜清翁唯真／台北報導

衛福部今下午三時，邀集醫界、護師公會全聯會及專家學者等代表舉行會議，研議修訂「醫療機構設置標準」將三班護病入法。護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴說，這次不再是討論原則，而是談「條文怎麼寫、何時落地」，要求政府在五月廿日前完成預告程序不能再拖。

陳麗琴說，會議就是討論如何將已實施兩年的三班護病比制度，正式納入法規，為實際條文的討論階段，護病比入法不只是保障護理人員，更關係病人安全與醫療品質，三班護病比不是口號，而是病人安全的底線，也是護理人員能否留在臨床的關鍵。

「護理界訴求很明確，就是希望既有標準直接入法。」陳麗琴說，護病比標準不應重新討論、打折或延後，目前醫院三班護病比獎勵制度已施行近兩年，多數醫院達標率超過八成，制度已有基礎。

護師工會顧問陳玉鳳說，期待會議有結果，既然衛福部長石崇良已明確表示要討論入法，醫療機構也須遵守最低安全義務，法制化作業不應卡關。

醫界團體昨也發聲明表示，同意將「三班護病比」納入「醫療機構設置標準」。台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，目前醫護雙方最大的交集與共識，「先讓制度進入預告、公告程序，才是真正重要的事情。」依衛福部規畫，目前方向是力拚於五月十二日護師節前完成草案預告，最晚五二○前正式啟動法制作業，經六十天預告後，最快七月底公告實施，並給予醫院約二年緩衝期。

洪子仁也指出，兩年緩衝期並非拖延，而是讓醫院有時間因應人力缺口與薪資結構調整。

衛福部 護理師 三班護病比

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