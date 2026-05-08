立院闖關 藍白今力拚「護病比」入法

三班護病比入法備受關注。據了解，國民黨、民眾黨團將於今天立法院會提出再修正動議，不排除結合兩黨「醫療法」修正版本，力拚表決過關，將三班護病比入法。對此，衛福部昨下午邀集醫界、護理界等代表，針對「醫療法」修法，聽取各界意見，但護師團體並未出席。然而，超過卅個護師團體昨晚發表聲明，反對部分立委版本，以「護理人力招募困難」作為未達護病比標準的免責條件。

關於藍白兩黨修法，民眾黨團提案修正「醫療法」第十二條、第一百零二條及第一百零二條之一條文，包括增設中央諮詢委員會、將三班護病比入「醫療法」，以及違反法規的醫院判處罰金。國民黨團提案修正第十二條，醫院需縮減病床或遇大量病患時，得依「人床比」比例配置基準調整護病比。

對此，民眾黨、國民黨團達成共識，將在今天院會提出再修正動議，不排除結合兩黨版本，力拚表決過關。民眾黨團立委從昨中午起開始輪班守議場，擬院會前搶先提出議案，不容議程出現變數。針對三班護病比入法，民眾黨立委邱慧洳就曾多次批評，賴清德總統選前承諾上任兩年內完成「三班護病比」的立法與配套，如今眼看兩年時間快到，在野黨是在幫賴總統完成他的政見。

衛福部去年公告三班護病比制度，希望降低護理師超時工作與病人照護風險，但制度推動至今，如何「入法」卻爭議不斷。護師團體指出，如今「三班護病比入法」仍卡關，讓制度淪為「有條件、不必真正落實」的空殼法案。

聲明指出，部分立委版本，以「護理人力招募困難」作為未達護病比標準的免責條件，甚至主張若醫院招募不到護理人員，得改採「人床比」認定，不受三班護病比限制，護理界表達反對，認為這變相鼓勵醫院不改善勞動環境。呼籲三班護病比入法應於「醫療機構設置標準」完成修訂，並應以護理團體提出的修法提案表決。

醫界相關團體昨也發表聲明，台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，現階段支持的方向，就是回歸衛福部依「醫療法」授權所訂定的「醫療機構設置標準」，直接將現行三班護病比制度法制化。

而邱慧洳等多位立委強調，應組成諮詢委員會定期檢討，確保護理人員「留得住」。社區醫院協會理事長朱益宏說，關於推動小組或諮詢委員會組成，建議應維持各方代表比例的平衡性，不應有任一團體代表過半，更有助於達成共識，確保政策執行能兼顧各方需求與病人安全。