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聯合報調查報導「光電風災啟示錄」 入圍SOPA新聞獎

聯合報／ 記者林秀姿／台北報導
聯合報光電追蹤調查報導入圍有「亞洲普立茲獎」之稱的SOPA新聞獎。圖／聯合報系資料照片
聯合報光電追蹤調查報導入圍有「亞洲普立茲獎」之稱的SOPA新聞獎。圖／聯合報系資料照片

有「亞洲普立茲獎」之稱的亞洲出版業協會（The Society of Publishers in Asia, SOPA），昨公布「二○二六年度卓越新聞獎」入圍名單，在眾多新聞媒體激烈競爭中，聯合報以調查報導「光電風災啟示錄／九十天追蹤調查廢棄物處理亂象」入圍卓越環境報導獎。

去年丹娜絲颱風造成六座滯洪池光電場約十萬片光電板受災，本報記者展開九十天追蹤調查，發現風災後的第三個月，仍有大量廢棄物殘留在滯洪池周邊土地、光電板泡在水裡，學者擔憂造成汙染，加上業者缺乏防災應變計畫而屢屢違規，回收量能也拉警報，政府卻未能掌握業界實際情況。

規畫專題的記者林奐成指出，這是台灣在能源轉型過程中面對的第一場「極端氣候期中考」，風災之後，社會更提出質疑「台灣的光電政策到底出了什麼問題？」報導檢視二千公噸光電廢棄物清運處理中發生的各種問題，並檢視水面光電的受災原因及安全隱憂，盼從這次經驗吸取教訓。

報導也回溯開發過程，發現中央政府一路「開綠燈」，案場設計缺乏第三方把關機制，造成水面光電蓋好僅四年就「翻船」；團隊希望藉此反省過往的能源政策，並進一步強化光電設施韌性，因應極端氣候挑戰。

ＳＯＰＡ「亞洲卓越新聞獎」作為亞太最具威望的新聞獎項，自一九九九年創立以來已連續廿七年舉辦，今年逾七百件優秀作品參賽，激烈程度更勝往年，評審團由一二○位來自全球權威人士組成。

入圍作品連結

廢棄物 光電板 卓越新聞獎 光電 聯合報

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