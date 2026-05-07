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護病比入法攻防戰升溫 護理界批：別再用「招募困難」當藉口

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫護人力流失嚴重，護理團體多次向政府喊話，希望能將「三班護病比」入法改善環境。圖／聯合報系資料照片
醫護人力流失嚴重，護理團體多次向政府喊話，希望能將「三班護病比」入法改善環境。圖／聯合報系資料照片

護理人力荒持續延燒，攸關醫療安全的「三班護病比入法」再掀攻防。包括護理師護士公會全國聯合會、台灣護理學會及全台各地護理公會等超過30個護理團體，今晚間發出聯合聲明，強調三班護病比入法「不能再卡關」，並點名反對部分立委版本中，以「護理人力招募困難」作為未達護病比標準的免責條件，將讓制度淪為「有條件、不必真正落實」的空殼法案。

近年台灣醫院急診壅塞、病房關床頻傳，護理人力不足已成醫界最大危機之一。衛福部去年公告三班護病比制度，希望降低護理師超時工作與病人照護風險，但制度推動至今，如何「入法」卻爭議不斷。

護理團體指出，三班護病比的核心，不只是勞動條件，更直接關係病人安全、醫療品質及醫療體系永續。聲明直言，任何法案設計都不應讓醫院在人力不足時，以「例外條款」合理化長期低人力配置。

此次爭議焦點之一，在於部分立委提出的修法版本，主張若醫院因招募不到護理人員，得改採「人床比」認定，不受三班護病比限制。護理界表達高度反對，認為這等於變相鼓勵醫院不改善勞動環境。

聲明內容包括，真正願意提高薪資、改善工作環境、積極留任護理師的醫院，反而要承擔更高成本。長期未改善勞動條件、導致護理人員出走的醫院，卻能獲得放寬，形成「做得好的被約束、做不好的被獎勵」的逆向淘汰。

護理界也對修法中部分「模糊化」條文表達憂慮。強調若以「護理權益」、「公共衛生維護」等抽象概念取代明確法定標準，未來恐造成行政裁量空間過大，讓護病比制度因不同政治與利益立場而反覆變動。

對於政黨版本提出「每年定期檢討護病比」，護理團體也明確反對。護理界認為，醫院的人力配置與培育需要長期規畫，如果每年重新討論標準，將使制度長期陷於不確定狀態，不僅增加行政成本，也讓護病比淪為政治角力工具。

護理團體強調，支持制度推動過程中的合理緩衝期，但不能接受以「彈性認定」、「例外條款」或「招募困難」架空改革。真正該改革的，是護理薪資、工作負荷、病床總量管理與護理支持系統，而不是讓第一線護理人員持續「燃燒自己」。

聲明最後提出七大主張，包括應將2024年3月1日公告的三班護病比標準正式入法、不得以招募困難作為免責條件、應有明確實施時程與法定責任，並確保護理專業團體實質參與決策。若未來法案最終仍保留過多彈性條款，恐讓護病比改革失去實質意義，也讓護理人員對制度徹底失去信任。

三班護病比 衛福部 護理師 人力

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