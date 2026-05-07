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攜手培育國際工程人才 台科大頒授巴拉圭總統貝尼亞名譽博士學位

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
台灣科技大學下午舉行名譽博士學位授予典禮，頒授巴拉圭共和國總統貝尼亞（中）管理學名譽博士學位，典禮由副總統蕭美琴（左三）擔任見證人，教育部長鄭英耀（左二）、台科大校長顏家鈺（左）、巴拉圭外交部長拉米雷斯、工商部長里克爾梅及總統府秘書長西梅內斯等台巴重要官員均親臨現場，共同見證兩國在高等教育與人才培育的合作成果與緊密連結。記者曾學仁／攝影
台灣科技大學下午舉行名譽博士學位授予典禮，頒授巴拉圭共和國總統貝尼亞（中）管理學名譽博士學位，典禮由副總統蕭美琴（左三）擔任見證人，教育部長鄭英耀（左二）、台科大校長顏家鈺（左）、巴拉圭外交部長拉米雷斯、工商部長里克爾梅及總統府秘書長西梅內斯等台巴重要官員均親臨現場，共同見證兩國在高等教育與人才培育的合作成果與緊密連結。記者曾學仁／攝影

巴拉圭共和國總統貝尼亞名譽博士授予典禮，下午在國立台灣科技大學舉行，副總統蕭美琴出席，授予巴拉圭共和國總統貝尼亞名譽博士。

國立台灣科技大學下午舉行名譽博士學位授予典禮，頒授巴拉圭共和國總統貝尼亞管理學名譽博士學位。典禮由副總統蕭美琴擔任見證人，教育部長鄭英耀、外交部政務次長陳明祺、巴拉圭外交部長拉米雷斯、工商部長里克爾梅及總統府秘書長西梅內斯等台巴重要官員均親臨現場，共同見證兩國在高等教育與人才培育的合作成果與緊密連結。

貝尼亞出身財經專業，曾任巴拉圭中央銀行理事及財政部長。就任總統後，持續推動台巴雙邊合作，除多次在國際場域為台灣發聲、支持我國國際參與外，也積極推動教育、科技、醫療、農業及經貿等多項發展計畫。

貝尼亞於致詞中表示，這份榮譽並非僅屬於個人，而是代表巴拉圭人民持續追求進步的精神，和台巴兩國數十年來堅實友誼的象徵。

目前共有110名巴拉圭學生在臺科大校園內學習，其中包括80位UPTP 交換生，以及30位攻讀學位的博、碩、大學部學生。

台灣科技大學下午舉行名譽博士學位授予典禮，頒授巴拉圭共和國總統貝尼亞（右）管理學名譽博士學位，典禮由副總統蕭美琴（中）擔任見證人，<a href='/search/tagging/2/台科大' rel='台科大' data-rel='/2/110640' class='tag'><strong>台科大</strong></a>校長顏家鈺（左）授予巴拉圭共和國總統貝尼亞名譽博士證書。記者曾學仁／攝影
台灣科技大學下午舉行名譽博士學位授予典禮，頒授巴拉圭共和國總統貝尼亞（右）管理學名譽博士學位，典禮由副總統蕭美琴（中）擔任見證人，台科大校長顏家鈺（左）授予巴拉圭共和國總統貝尼亞名譽博士證書。記者曾學仁／攝影

台灣科技大學下午舉行名譽博士學位授予典禮，頒授巴拉圭共和國總統貝尼亞（圖）管理學名譽博士學位。記者曾學仁／攝影
台灣科技大學下午舉行名譽博士學位授予典禮，頒授巴拉圭共和國總統貝尼亞（圖）管理學名譽博士學位。記者曾學仁／攝影

巴拉圭 蕭美琴 鄭英耀 台科大

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