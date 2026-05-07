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巴拉圭總統獲頒台科大名譽博士 稱「台巴科技大學」是指標性里程碑

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
台灣科技大學下午舉行名譽博士學位授予典禮，頒授巴拉圭共和國總統貝尼亞（右）管理學名譽博士學位，典禮由副總統蕭美琴（中）擔任見證人，台科大校長顏家鈺（左）授予巴拉圭共和國總統貝尼亞名譽博士證書。記者曾學仁／攝影
台灣科技大學下午舉行名譽博士學位授予典禮，頒授巴拉圭共和國總統貝尼亞（右）管理學名譽博士學位，典禮由副總統蕭美琴（中）擔任見證人，台科大校長顏家鈺（左）授予巴拉圭共和國總統貝尼亞名譽博士證書。記者曾學仁／攝影

巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña）今起國是訪問台灣，下午在副總統蕭美琴的見證下，接受台灣科技大學頒贈的名譽博士學位；潘尼亞表示，台巴科技大學的成立是雙邊夥伴關係中最具指標性的里程碑之一，有學生正在台科大求學，並參與今天的盛典，讓他既欣慰又自豪。

台科大協助成立「台巴科技大學」，台巴科技大學設立營建工程系、機械工程系、工業工程系與資訊工程系4個系所，2018年8月首屆先修班開課，由台科大教授外派赴巴國授課，2021年2月首批的100名學生由巴拉圭赴台灣上課。

在潘尼亞對台國是訪問首日，外交部長林佳龍清晨代表總統賴清德前往桃園機場接機；下午，潘尼亞率訪團到台科大接受名譽博士學位。

台科大指出，潘尼亞出身財經專業，曾任巴拉圭中央銀行理事及財政部長；就任總統後，持續推動台巴雙邊合作，除多次在國際場域為台灣發聲、支持我國國際參與外，也積極推動教育、科技、醫療、農業及經貿等多項發展計畫。

蕭美琴致詞時表示，潘尼亞擁有紮實金融經濟學術背景，他秉持前瞻性理念，認為衡量一個國家實力的標準並非自然資源，而是公民教育標準，這點與台灣類似；台巴共享緊密穩固的夥伴關係，開展廣泛的合作項目且取得實際成果，其中，雙方對教育的共同投入影響顯著。

蕭美琴以英文致詞到一半時突然用中文表示，感謝台科大對台巴外交關係的貢獻，台科大校長顏家鈺說，「一點都不辛苦，大家做得很開心」，蕭美琴表示，希望所有參與的教師同仁都做得很開心。

蕭美琴表示，展望未來，雙方將持續鞏固此一堅實基礎，深化高等教育領域的合作，並拓展至數位轉型、產業創新和關鍵技術領域，致力讓教育成為國家發展驅動力。

潘尼亞指出，這份榮譽不只屬於他個人，而是代表巴拉圭人民持續追求進步的精神，和台巴兩國數十年來堅實友誼的象徵；他2017年擔任財長期間，參與台巴科大的籌建決策討論，如今看到計畫開花結果，培育無數人才，讓他深感自豪；台巴科大是對巴拉圭未來重要的戰略投資，他要對台科大所發揮的貢獻，致上感謝。

針對台巴關係，潘尼亞指出，早已超越單純外交形式，而是體現在以實際行動、豐碩成果，以及為兩國人才創造的機會之中；在所有的合作領域中，教育無非是這項夥伴關係中最為深刻且具代表性的體現。

台科大表示，目前有110名巴拉圭學生在台科大學習，典禮結束後，潘尼亞在台科大與近80位巴國學生座談。

巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña）今起國是訪問台灣，下午在副總統蕭美琴的見證下，接受台灣科技大學頒贈的名譽博士學位。記者張文馨／攝影
巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña）今起國是訪問台灣，下午在副總統蕭美琴的見證下，接受台灣科技大學頒贈的名譽博士學位。記者張文馨／攝影

巴拉圭 蕭美琴 潘尼亞 台科大

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