監察院：禽流感系統資料錯漏影響防疫 農業部應檢討

監察院今天表示，農業部防檢署建置的禽流感防疫業務資訊系統登載資料有錯漏，未能完整列管應監測與健康訪視的禽場，影響防疫作業完整性及效能，請農業部檢討改進。

監察院今天透過新聞稿表示，財政及經濟委員會昨天通過監委張菊芳、王幼玲及施錦芳提出的調查報告。

監委指出，農業部畜牧司依畜牧法及畜禽飼養登記管理辦法相關規定，辦理畜牧場登記及畜禽飼養登記，並建置「畜牧場登記管理系統」，集中管理各縣市政府畜政單位系統，其中飼養家禽畜牧場的資料可匯出「家禽場登記名冊」。

監委說明，至防檢署每年9月至隔年3月實施「秋冬禽流感強化防疫措施」，於養禽場確診禽流感時，為加強確診場半徑3公里內的養禽場監測及管制，並為動物防疫檢疫需要，建置「牧場整合資訊管理系統」，該系統也登載養禽場資料，能匯出「家禽畜牧場基本資料清冊」，但未介接已建置的「畜牧場登記管理系統」。

監委表示，兩系統各自依管理目的分別建置，因此初期養禽場歷史資料已不同，且因後續同屬農業部轄屬的畜牧司及防檢署欠缺橫向聯繫，對部分停業、停業展延、歇業、逾期失效等的畜牧場（或飼養場）資料未處理或排除，系統間又未勾稽，造成「家禽場登記名冊」中1249場養禽場未納入「家禽畜牧場基本資料清冊」，導致動物防疫機關未能完整列管，有417場未納入監測與健康訪視範圍，影響防疫作業完整性及效能。

監委提到，農業部為推動農業資訊整合、資訊安全及服務發展，將原先設置的資訊中心調整為資訊司，但現行農業部農業資料仍分散不同系統平台，且系統規劃未以資料治理為導向，導致案內畜牧司與防檢署產出的養禽場數量等性質相近的統計資料出現明顯落差，應檢討改進。

監委談及，防檢署為辦理獸醫師跨區執業申請，已建置「獸醫師執業繼續教育暨跨區執業申請系統」，提供執業執照更新及跨區執業線上申請功能，免除實體換照作業。但目前縣市政府仍得以紙本方式受理申請，需以人工方式比對，且跨市縣資料無法即時勾稽，「全國獸醫師執業、診療機構開業查詢」網頁也沒有全國一致的即時查詢機制功能，增加行政重複及資料遺漏風險。