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考試院預算減列逾千萬元 銓敘部增8億元助退撫基金

中央社／ 台北7日電

考試院表示，115年度預算編列新台幣3.4億餘元，較114年度預算減列約1296萬元，主因是減列人事費等；銓敘部則編列396億餘元，較114年度增加8億餘元，主因是增列撥補退撫基金及年金改革節省退撫給付挹注退撫基金經費。

立法院司法及法制委員會今天審查考試院及所屬主管機關115年度中央政府總預算案。根據考試院送抵立法院的口頭報告，考試院115年度歲出預算編列3億4610萬9000元，較114年度預算3億5907萬8000元，減列1296萬9000元。

其中一般行政共編列3億3592萬2000元，較114年度預算減列1294萬2000元，約減3.71%，主要是配合人員遴補情形及駐警員額出缺不補規定核實減列人事費1023萬1000元，以及減列汰換冰水主機等經費所致。

另外，在議事及法制業務方面，共編列219萬1000元，較114年度預算220萬5000元，減列1萬4000元，約減0.63%，主要是減列法規彙編印製等經費。

施政業務及督導部分，共編列694萬6000元，較114年度預算減列1萬3000元，主要是減列資料印製、專家學者出席費等。

銓敘部口頭報告指出，115年度歲出預算編列396億1765萬8000元，較114年度預算數增加8億268萬7000元，增幅約2.07%，主要是增列撥補退撫基金及年金改革節省退撫給付挹注退撫基金經費。

細看「公務人員退休撫卹給付」項目共編列387億2565萬7000元預算，其中公務人員退休給付經費編列176.8億餘元，較上年度減列5.1億餘元；政務人員退職酬勞金給付經費編列新台幣1.9億餘元，較上年度減列1128萬餘元；年金改革節省退撫給付挹注退撫基金編列77.6億餘元，較上年度增列6.9億餘元；另撥補公務人員退休撫卹基金126億元，較上年度增列6億元。

其餘包括公務人員撫卹給付經費、公務人員殮葬補助經費、公（政）務人員執行職務意外失能死亡慰問金都與上年度相同。

考試院 立法院

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